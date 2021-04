Sassuolo Sampdoria 1 - 0, le pagelle | Berardi sempre determinante, bene Ferrari

Ecco le pagelle di Sassuolo Sampdoria 1-0.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli 6.5; Chiriches 7, Marlon 6 (45′ Boga 6.5), Ferrari 7; Kyriakopoulos 6.5 (61′ Rogerio s.v.), Traore 6.5, Locatelli 6.5, Lopez 7, Toljan 6.5 (61′ Muldur s.v.); Berardi 7.5 (85’ Magnanelli s.v.), Defrel 6 (76′ Obiang s.v.).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 6.5, Colley 6, Augello 5.5; Candreva 5.5, Thorsby 5, Jankto 5 (79′ Askildsen s.v.), Damsgaard 5.5 (79′ Leris s.v.); Gabbiadini 5 (62′ La Gumina s.v.), Keita 5.5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Bellissima stagione per il numero 25 neroverde che diventa determinante in ogni partita. Dopo l’assist vincente per Raspadori di mercoledì sera contro il Milan, ritorna al gol e lo fa in modo spettacolare con una rovesciata; ma non solo: entra in tutte le azioni importanti della squadra e le sue giocate non sono mai banali.

FERRARI 7 - Il suo rendimento è continuo e raramente sbaglia. Dà grande sicurezza al reparto e alla squadra. Effettua anche salvataggi difficili, lo stesso vale per il suo compagno di reparto Chiriches.