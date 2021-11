Sassuolo scherma. Caterina Negletti conquista l'oro

Il 6 e 7 novembre si è svolta a Bologna la Prima Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi. Nel fioretto ottime soddisfazioni per il Sassuolo Scherma che centra un gran successo con Caterina Negletti, categoria Ragazze/Allieve alla prima giornata di gara.



Caterina, atleta di “carattere” e grinta , batte in finale la bolognese Naide Katzurin 15/9.

Gran bella soddisfazione anche nella Categoria Giovanissime: medaglia d’argento per la mancina Alice Franchini e bronzo per Laura Turri.



Ottima prestazione del grintoso Federico Federzoni che conquista la medaglia di bronzo nella Categoria Maschietti perdendo per una sola stoccata (10/9) l’assalto per entrare in finale contro l’atleta di Forlì Loren Balelli, vincitore della gara.

Nella Categoria Giovanissimi un settimo e ottavo posto rispettivamente di Mattia Cannella e Tancredi Prampolini.



“Un plauso a tutti questi ragazzi per il loro impegno, entusiasmo e combattività mostrata. Le gare rappresentano un utile strumento per imparare a misurarsi con le difficoltà di uno sport in cui oltre alle caratteristiche tecniche e fisiche serve riuscire ad entrare pienamente nel meccanismo delle gare; non trascurando l’aspetto della socializzazione e del vivere lo sport come una sana competizione e momento di aggregazione e confronto indispensabile per una crescita personale” – le parole del tecnico del Sassuolo Scherma Luciana Galano che come sempre invita tutti a provare questa meravigliosa disciplina presente a Sassuolo ormai dal lontano 2007.