Sassuolo - Udinese 1-1 | Succede tutto in pochi minuti al Mapei

Era uno scontro diretto quello di oggi al Mapei Stadium, dove il Sassuolo intravedeva l'opportunità di guadagnare punti ad un'avversaria diretta. Una partita pesante, dalla quale i neroverdi portano a casa soltanto un punto, poco utile contro le avversarie in bagarre per non retrocedere. Alla rete di Defrel risponde Thauvin tre minuti dopo, sul finire di primo tempo. Nella ripresa succede poco, ma l'Udinese può recriminare su due traverse.

La cronaca

L'Udinese parte in avanti, ma è il Sassuolo ad avere la prima occasione, con un tiro da breve distanza al 10' che Pinamonti mette fuori. La partita è vivace, con ribaltamento di fronte. I friulani crescono di intensità e al 33'Lovric spreca a porta vuota. Due minuti più tardi Tressoldi salva sulla linea la conclusione di Lucca a Consigli ormai battuto.

Al 41' è però il Sassuolo a passare in vantaggio con Defrel, grazie ad un passaggio di Henrique che mette l'attaccante neroverde di fronte al portiere: Defrel salta Okoye e insacca.

L'euforia dura appena tre minuti. Dalla combinazione tra Pereyra e Thauvin: quest'ultimo smarcato brillantemente a centro area trova il pareggio.

Secondo tempo in equilibrio. Al 65' buona occasione per Racic, chiuso all'ultimo dalla difesa ospite. al 69' da segnalare invece la traversa per l'Udinese con Lovric. Secondo legno per i bianconeri anche al 81' , con una punizione di Samardzic.

Girandola di cambi nel finale, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

SASSUOLO-UDINESE 1-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Racic (72′ Boloca), Matheus Henrique (80′ Castillejo); Defrel (80′ Bajrami), Thorstvedt, Laurienté (91′ Volpato); Pinamonti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (77′ Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin (89′ Ehizibue), Lucca (89′ Success).

Arbitro: Sig. Fabbri di Ravenna.

Reti: 41′ Defrel (S), 44′ Thauvin (U).

Ammoniti: 16′ Lucca (U), 25′ Bijol (U), 39′ Doig (S)