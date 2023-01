Scherma, Federico Varone sfiora le finali a Bratislava

La Coppa del Danubio di Bratislava è la tappa più prestigiosa del circuito internazionale U17. Federico Varone di PentaModena supera la prima fase dei gironi in modo eccellente. Tutte vittorie anche con il fortissimo americano testa di serie del suo girone con cui chiude 5/2.

Le eliminazioni dirette lo vedono partire dalla dodicesima posizione su 326 atleti, quindi si parte dal tabellone dei 256. Federico avendo fatto un ottimo girone salta la prima diretta e il modenese è già nei 128. Per i 64 incontra l'italiano Tauro anno 2006, atleta in forza alla marchesa Torino. Un assalto molto complesso per Federico che soffre moltissimo i derby italiani. Con grande lucidità riesce a trovare la già della vittoria per un soffio chiudendo l'assalto 15/13.

La fortuna non lo accompagna e per i 32 incontra un altro italiano questa volta di Vercelli, Mancini anno 2007. L'assalto tesissimo fino al 12 pari, poi Federico riesce a trovare il distacco grazie a delle stoccate tirate dalla lunga distanza. L'assalto si conclude 15/12. Gli italiani in gara sono rimasti in pochi e la tensione si alza. L'assalto per i 16 lo tira con un americano anno 2007 Kokenge Reid che si piega a Federico 15/7 consegnandogli il pass per tirare l'assalto per le finali a 8.

L'assalto per gli 8 è molto complicato con l'americano Loncar. Parte subito in svantaggio un parziale che sembra un abisso da recuperare 7/1, nel secondo tempo Federico sembra trovare la strada per il recupero infilando una stoccata dopo l'altra arrivando al 7/6. Il terzo tempo è drammatico Federico forse provato fisicamente da una gara lunghissima si piega al campione americano per 15/7. Loncar finirà la gara sul gradino più alto del podio.

Questo risultato incorona Federico ai vertici del ranking italiano portandosi al 12 esimo posto. Questa settimana ci sarà il ritiro della nazionale a Formia, dove speriamo ci possa essere un altro salto di qualità di questo giovane atleta che porta alta la bandiera modenese in giro per l'Europa.