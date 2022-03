Sci di fondo Under16 e Coppa Gamma Italia: I nomi dei vincitori

Un candido manto nevoso caduto nella notte ha accompagnato la prima giornata di gare dei Campionati Italiani U16, in programma da oggi (venerdì 4 marzo) fino a domenica 6 marzo 2022 presso il Centro Fondo Lama Mocogno, recentemente nominato Centro Federale dalla FISI - Federazione Italiana Sport Invernali.



L'evento organizzato da Olimpic Lama asd in collaborazione con CAE FISI, si svolge in contemporanea con la Coppa Italia Gamma nella splendida cornice delle Piane di Mocogno, località turistica votata allo sci nordico in provincia di Modena.



La giornata si è aperta alle 9.00 con le qualificazioni e a seguire hanno avuto luogo i quarti di finale, le semifinali e le finali maschili e femminili SPRINT in tecnica classica.



Campionati Italiani Allievi U16 FONDO SPRINT INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA CLASSIFICA UFFICIALE:



U16 - ALLIEVI - FEMMINILE

1° GAUTERO Carlotta AOC S.C. ALPI MARITTIME

2° GIORDANO Matilde AOC S.C. ALPI MARITTIME

3° SCHWITZER Marie AA AMATEURSPORTCLUB SARNT

4° GIRAUDO Aurora AOC A.S.D. S.C. VALLE STUR

5° CAGNATI Vanessa VE S.C. VAL BIOIS A.S.D.

6° SANTUS Silvia AC S.C. 13 CLUSONE A.D.



U16 - ALLIEVI - MASCHILE

1° NEGRINI Simone AC A.S.D. SPORTING CLUB6

2° FORNERIS Edoardo AOC S.C. ALPI MARITTIME

3° ROMANO Alessio AOC SKI AVIS BORGO LIBERTA

4° POZZI Federico AC S.C. ALTA VALTELLINA

5° PINZANI Marco FVG SCI C.A.I. MONTE LUSSA

6° FERRARI Luca TN U.S. DOLOMITICA A.S.D.



GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE

1° MONSORNO Nicole FSN GRUPPO SCIATORI FIAMME

2° CORRADINI Stefania TN SOTTOZERO NORDIC TEAM

3° DE ZOLT PONTE Chiara FSN C.S. CARABINIERI SEZ.

4° JEANTET Emilie FSN C.S. ESERCITO

5° PATSCHEIDER Michael AC UNDER UP SKI TEAM BERG

6° COLOMBO Laura 1FSN C.S. ESERCITO



GIOVANI / SENIOR - MASCHILE

1° GABRIELLI Giacomo FSN C.S. ESERCITO

2° BERNARDI Riccardo FSN C.S. CARABINIERI

3° DELLAGIACOMA Stefan FSN C.S. CARABINIERI

4° RASTELLI Maicol FSN C.S. ESERCITO



12 i comitati sportivi provenienti da tutta Italia e tante le personalità presenti: la campionessa olimpica, vincitrice della Coppa del Mondo e consigliere FISI Gabriella Paruzzi, il Presidente CAE FISI Giulio Campani, il Vice Presidente CAE FISI Enrico Quadri, il Vicesindaco del Comune di Lama Mocogno Fabio Canovi, il Presidente di Pinocchio Sugli Sci Franco Giachini.



Grande soddisfazione per gli organizzatori, capitanati dal Presidente Olimpic Lama Federico Barbieri: la giornata di gare si è svolta nel migliore di modi sia a livello logistico che tecnico, con panorama incantato e sole a sprazzi.





La competizione prosegue domani, sabato 5 marzo 2022: in programma alle 9.30 Gara INDIVIDUALE TL valida come Campionato Italiano U16 e a seguire Gara INDIVIDUALE TL valida come Coppa Italia Gamma.