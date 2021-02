Hockey in line, Scomed Bomporto si arrende a Forlì

Domenica difficile per i giovani bomportesi a Forli contro i romagnoli: nella categoria under 12 ha prevalso la maggiore esperienza del Forlì. Pur non sfigurando I SCOMED hanno perso 6-3 la prima partita con una tripletta di Allegretti e la buona prestazione di Corazzari Emanuele in porta Nella seconda partita altra sconfitta per I SCOMED per 6-2 con reti di Cipriano e Corazzari, sostituito da Allegretti nel ruolo del portiere.

Ben diverse le partite della under 16 bomportese - di un altro livello i romagnoli con atleti impegnati anche nei campionati senior - con la prima partita persa per 15-2 con doppietta di Corazzari Riccardo,e altra sconfitta nella seconda per 24-2 con reti di Bergamini Alessia e lo stesso Corazzari R..

A parziale attenuante per I SCOMED la giovane età degli atleti impegnati la maggior parte nella categoria under 14, oltre ad essere alla prima partita di questo campionato con tutte le emozioni del caso, sicuramente tanto lavoro aspetta per l'allenatore Sala.

