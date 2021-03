Scomed Bomporto under 12 vince nel nuovo impianto

Sarà una di quelle giornate che i Scomed ricorderanno negli anni a venire. Dopo tante stagioni passate alla ricerca di un impianto sportivo adeguato alle enormi potenzialità agonistiche di questa società , finalmente è arrivato il giorno del debutto, dove i Scomodini Under 12 del duo Prandini , Bisi, nel campionato Regionale, hanno festeggiato vincendo entrambi gli incontri di questa memorabile giornata nei confronti degli ospiti del Lepis Piacenza.

Da rimarcare le prime reti in questo campionato di Gavioli Anita e Vergari Francesco con una doppietta Ottime le prestazioni delle nuove giovani risorse che continuano a confermarci promettenti caratteristiche tecnico agonistiche.

Questi i risultati della giornata: SCOMED BOMPORTO-LEPIS PIACENZA -6-2 (Per i Scomed Bomporto goal di : 4 ALLEGRETTI-1 GAVIOLI-VERGARI FRANCESCO) LEPIS PIACENZA -SCOMED BOMPORTO 0-4 (Per i Scomed Bomporto goal di :2 CORAZZARI E.-VERGARI F) La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-CORAZZARI E.-MILANESI-GAVIOLI-VERGARI G.-VERGARI F.-LUMIA-BELTRAMI-DELLA CORTE-VECCHI //// ALL.PRANDINI-BISI //// DIRIGENTI ALLEGRETTI-CORAZZARI.