Doppia vittoria degli Scomed Bomporto under 14 a Ferrara

Alla prima uscita stagionale l'under 14 bomportese coglie due vittorie con partite in equilibrio fino alla fine. L'allenatore Sala ha fatto girare tutti i suoi atleti, con una novità: ben 6 atlete sono scesce in pista con la maglia giallo blu. Bergamini Alessia, Idrizoski Remzjie, Cipriano Angelica, Angelini Amelia, Faccini Chiara e Sorpresi Martina, quest'ultime tre frutto della collaborazione con gli Estensi di Ferrara.

In queste partite si sono distinti il portiere Parmeggiani autore di pregevoli interventi, i tre under 12 come Corazzari Emanuele autore di 5 goal come Allegretti e Cipriano con una doppietta a testa, oltre a Corazzari Riccardo e Tomasini Samuele con due reti.