Scomed Bomporto under 14 incassa due vittorie contro Riccione

Due vittorie per Bomporto under 14 contro Forte Riccione. Ttesta e cuore sono stati fondamentali per i Scomed, con assenze pesanti nell'organico. I ragazzi di Sala si sono imposti nel doppio confronto contro i romagnoli facendo girare i 6 ragazzi nel migliore dei modi e mettendo in evidenza le qualità del portiere Corazzari, autore di pregevoli interventi, oltre alla lucidità in fase realizzativa di Allegretti, autore di 4 reti nelle 2 partite. Straordinari per la capitana Bergamini Alessia, sicuramente in una delle sue migliori prestazioni. Il rientro forzato per le numerose assenze di Parmeggiani dopo mesi lontano dalle piste di gioco ha visto anche la realizzazione di una rete. Hanno dato il loro contributo alle vittorie anche Cipriano, Raimondi e Vecchi.

SCOMED BOMPORTO-RICCIONE 3-2, 2 ALLEGRETTI 1 BERGAMINI

SCOMED BOMPORTO- RICCIONE 3-1, 2 ALLEGRETTI-1 PARMEGGIANI

Classifica Under 14 SCOMED BOMPORTO PUNTI 18 CORSARI RICCIONE 12 WARRIOS FERRARA 0 GUFI PARMA 0