Luci e ombre contro Piacenza per i Scomed Bomporto under 14

Due partite equilibrate a Piacenza degli Scomed Bomporto contro il Lepis: nella prima partita i bomportesi arrancano, poca lucidità e una concentrazione bassa fanno in modo che i piacentini tengano gli spazi liberi e facciano girare meglio il disco e in più di una occasione il nostro portiere Parmeggiani sventa i tiri degli ospiti pur subendo 4 reti. Per i Scomed vanno a segno, Tomasini, Corazzari Riccardo e Rebecchi: finisce 4-3 per il Lepis.

Nella seconda partita si nota più grinta e attenzione per i Scomed, molte più azioni in attacco e un convincente 4-2 fino a 30 secondi a fine partita: poi con due tiri della disperazione i piacentini portano a casa il pareggio 4-4. Si va all'overtime, dove un rimpallo favorevole trova il Tomasini Samuele pronto a ribattere dentro la porta il disco del 5 a 4 per I Scomed. Le altre marcature bomportesi sono di Idrizoski Remzije alla sua prima rete personale, di Allegretti, Corazzari R. e doppietta di Tomasini. Con questi 2 punti i Scomed si trovano terzi in classifica con 8 punti dietro a Empoli e Forlì e davanti a Piacenza e Ferrara.