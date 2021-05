Scomed Bomporto under 16 batte l'Invicta Modena. L'under 14 cade con l'Empoli

Due giornate intense di hockey a Bomporto. Il primo maggio l'under 14 degli Scomed ha giocato contro l'Empoli perdendo entrambi gli incontri per 7-0 e 8-1, rete di Allegretti.

Il 2 Maggio la under 16 bomportese ha affrontato nel derby i modenesi dell'Invicta, vincendo la prima partita per 4-3 con un poker di Bergamini Federico e vincendo la seconda con un eloquente 5-0, con 3 reti sempre dall'ispirato Bergamin F. e una a testa.di Orrù e Abdelmotti.

Ora tutte e tre le categorie si sono qualificate per gli ottavi di finale: la under 12 e la under 16 giocheranno domenica 9 Maggio ad Asiago, mentre la under 14 il 16 Maggio a Padova.