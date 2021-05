Hockey, Scomed Bomporto cede il passo ad Asiago

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

Questi i risultati degli ottavi di qualificazione per i nazionali under 16: Asiago Vipers-Scomed Bomporto 14-1 (Orrù); Scomed Bomporto-Asiago Vipers 0-10. Under 12 Asiago Vipers-Scomed Bomporto 12-1 (Allegretti); Scomed Bomporto-Asiago Aipers 5-8 (5 Allegretti). Nulla da fare i scomed di fronte agli asiaghesi più esperti.

Queste le formazioni scese in campo. Under 16: Aliprandi-Abdelmotti-Bergamini A.-Bergamini F.-Idrizoski-Tomasini-Orru'-Rebecchi-Corazzari- all.Sala. Uder 12: Corazzari E.-Allegretti-Cipriano-Vecchi-Vergari F.-Vergari G.-Lumia-Gavioli-Milanesi- all-Sala.

