Scuola Pallamano Modena: al via il girone di ritorno contro Ferrara

È iniziato il girone di ritorno per la Scuola Pallamano Modena, con le ragazze che hanno giocato al Palaboschetto di Ferrara contro Ariosto Ferrara. Una partita che però si è chiusa con una sconfitta per Modena con un risultato finale che è stato di 33 a 11 per Ferrara

"Dopo un inizio difficile in attacco è grazie alla difesa che siamo riusciti a rimanere in partita e anche quando Ferrara ha preso il distacco nel punteggio non abbiamo mai mollato mantenendo sempre la concentrazione. - commenta il giovane allenatore Lazzati Samuele, nel debutto in solitaria - Offrendo una buona prestazione nonostante il risultato finale. Torniamo a casa senza punti ma con la consapevolezza del fatto che stiamo crescendo e che c’è da lavorare, già da domani quando si comincerà a preparare la sfida al Romagna tra due settimane."