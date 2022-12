Scuola Pallamano Modena. Si chiude in parità la partita contro Ariosto Ferrara 

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 11 dicembre, presso la palestra Alighieri di Nonantola, la partita fra la Scuola Pallamano Modena e Ariosto Ferrara.

Il match si è concluso in parità con un 25 - 25.

"Partita spettacolare ed equilibratissima- commenta l' allenatore Malagoli- che ha visto le modenesi sempre sotto di 2/3 reti per tutto il match, ma senza mai mollare, e riuscendo ad impattare la partita a dieci minuti dalla fine, finale palpitante goal a goal. Con le giovani guerrierine modenesi che si trovano la palla della vittoria a 20 secondi dalla sirena, senza però riuscirea concludere a rete! Risultato finale 25 a 25. Ottima prestazione di carattere di tutta la squadra, in risalto le 11 reti di Laura Ferrari e le tre, in un momento decisivo, di capitan serena Malavasi"