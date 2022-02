Pallanuoto, per Sea Sub Modena solo un pari casalingo con Bergamo

Pareggio amaro per la Sea Sub Modena in casa di un ostico Pallanuoto Bergamo. Il punteggio recita 8-8, in un match dove entrambe le squadre hanno dato vita ad una partita avvincente, condita da una bellissima cornice di pubblico.

La Sea Sub è brava a sbloccare subito il match con la rete di Trocciola, che subito dopo raddoppia. Bergamo reagisce e con Lorenzi e Clemente rimane in scia, mentre Calabrese, lasciato colpevolmente solo, realizza un gol prima della chiusura del quarto. Nella seconda frazione regna l'equilibrio, dove i bergamaschi, con Baldi e Clemente, rispondono alle reti di Calabrese e Lorenzoni.

Dopo il cambio campo la Sea Sub prova ad allungare con il contropiede di Righetti, lanciato dal rientrante Pederielli, e la rete di Sorbini (in foto) che trova l'incrocio dei pali, intervallate dallo squillo bergamasco di Baldi. Sul finire del terzo tempo viene espulso il modenese Righetti e Bergamo prende coraggio.

L'ultimo quarto è decisivo per la rimonta dei padroni di casa, che sfruttano i clamorosi errori di impostazione del Modena, dettati da troppa fretta e poca lucidità degli interpreti. La tripletta di Baldi permette al bergamo di agganciare Modena, annullando la rete su rigore di Trocciola. Nel finale clamoroso errore in doppia superiorità numerica del Modena dopo il timeout chiamato da coach Calabrese.

Prossimo impegno Sabato 26 Febbraio contro il blasonato Plebiscito Padova, tra le mura amiche delle "Dogali".

Sea Sub Modena: Pederielli, Ghelfi, Pinotti, Cojacetto, Montante CAP, Trocciola 3, Araldi, Calabrese 2, Sorbini 1, Andrè, Righetti 1, Lorenzoni 1, Bertesi. Allenatore: Calabrese

Superiorità numeriche: 1/4

Rigori: 1/1

Bergamo: Cavagna, Carrara CAP, Scozzari, Lorenzi 1, Barbizzi, Tiramarchi, Crotti, G. Baldi 2, L. Baldi 3, Clemente 2, Tadini, Cereda, Minali. Allenatore: Foresti.

Superiorità numeriche: 5/11

Rigori: 1/1

Arbitro: Di Grazia

Note: Nel terzo tempo espulso Righetti (Modena) per gioco violento.