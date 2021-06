Pallanuoto, Sea Sub Modena batte di misura Chiavari

Riparte la striscia positiva di SEA SUB Modena che si aggiudica la sfida con Chiavari ripetendo il con il finale di 5-4 il risultato dell’andata. Partita fisica e come prevedibile a basso risultato, ha visto come mvp il portiere modenese Matteo Pederielli, ha messo a dura prova la fisicità delle squadre ed è risultata molto equilibrata.

Dominata dalle difese e dagli errori, la Sea Sub sblocca a metà del primo tempo con Lodi poi raddoppia nel secondo tempo con Ghelfi. Il cambio campo non registra cambi di ritmo particolari e dopo la rete dei liguri che accorciano e Modena che ridisegna il doppio vantaggio ci si avvicina al 4° periodo di gioco.

Come visto nel precedente tra le due squadre, il 4° periodo ha visto il forcing ligure. Modena con Lodi, che subito trasforma un rigore, e poi con Calabrese coach e giocatore della Sea Sub porta a 5 le reti a 3’30 dalla fine. Soffrendo forse troppo, visto che la posta in palio era molto alta, Modena ha difeso bene e portato a casa il successo che mantiene inalterate le speranze playoff che verranno giocate nello sconto diretto tra due settimane con Lerici che deve incontrare nel recupero dell’ottava giornata proprio Chiavari Nuoto.

Sea Sub Modena vs. Chiavari Nuoto 5-4 (1-0, 1-0, 1-1, 2-3)

Sea Sub Modena: Pederielli, Alessio, Caroli, Spaziano, Montante, Ghelfi, Sorbini, Calabrese, Ruini, Lodi 2, Righetti 2, Pinotti, Cojacetto

All. Fantuzzi

Chiavari Nuoto: Capelli, Sciallero, Lanzi, Greco, Durli, Chiavaccini, Biallo, Pagliughi, Raineri , Romanengo, Croce, Strianese, Botto

All. Pisano

Arbitro: sig.

Piscina Comunale Dogali

Superiorità numeriche: Sea Sub Modena 1/10 rigori 1/1 Chiavari 2/6 rigori 0/0