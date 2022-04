Pallanuoto, Sea Sub Modena si arrende 12-9 a Como

Altra sconfitta esterna per la Sea Sub Modena che cede la posta in palio dello scontro salvezza alla Pallanuoto Como, nell’ ottava giornata di campionato di Serie B.

Modena si presenta a Como con due importanti defezioni, infatti oltre a Cojacetto, assente anche settimana scorsa, manca all’appello anche il bomber Trocciola, influenzato. La sfida è equilibrata e Modena parte bene sbloccando il match con Sorbini, ma Barzon risponde subito per i padroni di casa.

Nel secondo quarto Como mette la freccia sfruttando un incertezza di Pederielli, ma Modena rimane in scia con le reti di Araldi (in foto) Montante e Righetti.

Al cambio campo Modena si innervosisce a causa di qualche colpo subito e si disunisce, con Como che piazza un parziale di 6-2 mettendo l’ipoteca sul risultato finale. L’ultimo quarto vede Modena tentare la rimonta andando subito a segno con Andrè, Montante e nuovamente Sorbini, tripletta personale per lui oggi, ma il divario tra le due squadre è ormai insanabile.

Prossimo appuntamento Sabato 9 Aprile contro Piacenza Pallanuoto.



Pn Como: Panza, Crivellin 1, Maresca, Tesolin 1, Bonassoli, Maresca, Coscia, Dato, Arnaboldi, Pozzi 4, Barzon 3, Re 3 , Crivellin. All: Kiss.

Sea Sub Modena: Pederielli, Gatti, Pinotti, Andrè 1, Montante 2, Ghelfi, Araldi 1, Calabrese 1, Sorbini 3, Testini, Righetti 1, Lorenzoni, Martini. All: Calabrese.

Arbitro Pagani.

Parziali: 1-1, 4-3, 6-2, 1-3.