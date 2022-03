Pallanuoto, Sea Sub impatta contro Torino e si arrende 8-6

Sconfitta amarissima per la Sea Sub Modena che nell’ostico campo di Torino cede l’intera posta in palio all’Aquatica. Finisce 8 - 6 per i piemontesi con il croato Maric in grande spolvero, autore di 4 reti.

Parte bene la Sea Sub che apre le marcature alla prima occasione con il giovane Pinotti, classe 2004, dal centro con un bel pallonetto, e raddoppia con Righetti. Nella seconda frazione Pederielli (in foto) tiene a galla i suoi parando un tiro di rigore a Maric e lancia il contropiede di Righetti che non sbaglia. Sul finire di tempo ci pensa ancora Righetti ad annullare le tre reti del Torino. Si va sul cambio campo in parità, il risultato recita 4-4 e per Modena la luce si spegne.

Il Torino sfrutta gli errori dei gialloblù e piazza un parziale di 3-0 che risulterà fatale per i ragazzi di coach Calabrese. Nell’ultima frazione Sorbini suona la carica con una doppietta ma che non basta alla Sea per muovere la classifica.

Aquatica Torino: Germano, Maric 4, Rosa, Sartori, Potop 1, Bianchini D 1, Bianchini S, Zoupas, Alcibiade 1, Maglio, Paletti 1, Falaschini, Ferrigno.

All: Katsiberis

Superiorità numeriche: 3/12

Rigori: 2/3

Sea Sub Modena: Pederielli, Ghelfi, Pinotti 1, Andrè, Montante (CAP), Trocciola, Araldi, Calabrese, Sorbini 2, Testini, Righetti 3, Lorenzoni, Cojacetto. All: Calabrese

Superiorità numeriche: 2/7

Parziali: 1-2, 3-2, 3-0, 1-2

Arbitro: Pavanetto