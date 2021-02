39° Trofeo "Pinocchio sugli sci", selezionati 22 atleti modenesi

Quest'anno, nel rispetto delle norme antiCovid e per scongiurare qualsiasi tipo di assembramento, la selezione regionale degli atleti che parteciperanno al 39° Pinocchio sugli Sci si è disputata su due giorni. L'organizzazione ha previsto che il pubblico dei familiari presenti si mantenesse a debita distanza e tutto avvenisse nella massima sicurezza. Si è trattato di una due giorni caratterizzata da sole, freddo intenso e un flusso continuo di adrenalina. Sabato 13 è stato il giorno delle categorie Baby e Cuccioli, mentre domenica è toccato a Ragazzi ed Allievi. Come è ormai tradizione le gare si sono svolte in località Cerreto Laghi dove la neve, davvero, quest'anno, non manca.

Il Pinocchio sugli Sci è un'importante gara internazionale di sci dedicata agli atleti dagli 8 ai 15 anni. In tutta Italia 24 selezioni in 24 diverse localita sciistiche definiscono i vari gruppi che poi parteciperanno alla finalissima Nazionale sulle piste dell'Abetone.

Sono ben 22 i giovani atleti degli Sci Club della nostra Provincia che hanno superato le selezioni di quest'anno e si prepareranno a partecipare alle finalissime previste dal 27 al 30 marzo prossimi. All'Abetone si dovrebbe svolgere anche la successiva fase internazionale.

Ecco i "modenesi" che si sono classificati, dai più piccoli ai più grandi:

Per i Baby1: Martina Lenzini (Sestola), Leonardo Mari (Frignano), Francesco Turchi (Fanano), Gianmaria Loconte (Riolunato).

Baby2: Ludovica Fabbri (Frignano), Alberto Turchi (Fanano), Nicola Bianconi (Sestola).

Cuccioli1: Veronica Burchi (Sestola), Leonardo Sola (Riolunato), Francesco Merighi (Frignano), Gabriele Ferrari (Sestola).

Cuccioli2: Jacopo Martinelli (Frignano), Filippo Giorgione (Riolunato).

Ragazzi: Gloria Milani (Cimone Ski Team), Sara Del Soldato (Sestola), Gabriele D’Arpe (Cimone Ski Team), Francesco Bacchelli (Cimone Ski Team), Alessandro Bianconi (Sestola), Andrea Passino (Cimone Ski Team).

Allievi: Angelica Guerri (Sestola), Matteo Seghi (Sestola), Francesco tintorri (Sestola).



