Pinocchio sugli sci 2022, selezionati gli atleti degli sci club modenesi

Lo scorso fine settimana, presso il comprensorio del Cerreto Lago, si sono disputate le selezioni regionali per accedere alla 40° edizione del Pinocchio sugli sci. Per le categorie Ragazzi e Allievi si è trattato di una due giorni di gare con uno Slalom sabato e un Gigante domenica, mentre per la categoria Pulcini la selezione si è limitata al Gigante di domenica. L’evento, a cui hanno presenziato il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti e alcuni dirigenti dello sci club ospitante, ha coinvolto tutti gli atleti degli sci club della regione. Nell’area adibita alle premiazioni erano presenti gli stands degli sponsor dell’evento.

Al termine delle gare, in entrambe le giornate, ragazzi sono stati premiati con il consueto burattino di legno che dà il nome alla competizione e, a conclusione, è stato letto l’elenco di coloro che rappresenteranno l’Emilia Romagna nella fase nazionale programmata per la fine di Marzo come da tradizione all’Abetone.

Ecco gli atleti degli sci club modenesi che parteciperanno a questa gara di rilevanza internazionale:

Categoria Baby 1

Caterina Chinchio (Frignano Ski Team)

Beatrice Baccarani (sc Riolunato)

Sofia Zanni (sc Riolunato)

Matilde Sola (sc Riolunato)

Anita Maria Gabbi (Frignano Ski Team)

Alberto Colombini (Frignano Ski Team)

Davide Casali (Frignano Ski Team)

Federico Bussoli (Frignano Ski Team)

Marco Boccacci (sc Sestola)

Daniele Novi (sc Riolunato)

Categoria Baby 2

Martina Lenzini (sc Sestola)

Anita Cuoghi (sc Sestola)

Mia Gagliardi (Frignano Ski Team)

Ludovica lenzini (Frignano Ski Team)

Leonardo Mari (Frignano ski Team)

Gianmaria Loconte (sc Riolunato)

Tommaso Ferrari (Frignano Ski Team)

Lorenzo seghi (sc Sestola)

Niccolò Baccarani (sc Riolunato)

Categoria Cuccioli 1

Emma Antoni (Frignano Ski Team)

Greta Boselli (sc Sestola)

Benedetta Baisi De Toffoli (sc Sestola)

Alberto Turchi (sc Fanano 2001)

Matteo John Minelli (sc Sestola)

Piero Venturelli (sc Sestola)

Lorenzo Prando (sc Sestola)

Categoria Cuccioli 2

Matilde Libbra (Frignano Ski Team)

Rachele Lenzini (sc Sestola)

Leonardo Sola (sc Riolunato)

Alessandro Bentivogli (Frignano Ski Team)

Francesco Merighi (Frignano Ski Team)

Matteo Lamazzi (Frignano Ski Team)

Marco Torri (Frignano Ski Team)

Matteo Novi (sc Riolunato)

Categoria Ragazzi

Romina Chiarugi (sc Cimone Ski Team)

Andrea Sancassani (sc Cimone Ski Team)

Francesco Pellicone (sc Sestola)

Mirko Masetti (sc Cimone Ski Team)

Categoria Allievi

Vittoria Fabbri (sc Cimone Ski Team)

Emma Fattori (sc Cimone Ski Team)

Martina Pirozzi (sc Sestola)

Matteo Seghi (sc Sestola)

Francesco Tintorri (sc Sestola)

Andrea Passino (sc Cimone Ski Team)

Leonardo Giorgione (sc Cimone Ski Team)

Alessandro Ruggeri (sc Cimone Ski Team)

Pierfrancesco Quarenghi (sc Cimone Ski Team)

Angelica Guerri (sc Sestola)