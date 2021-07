Nell'anello del Novi Sad riprendono le serate ciclistiche, 9 tappe fino a settembre

Da giovedì 8 luglio al Novi Sad si rinnova la manifestazione di Uisp e Acsi per gli appassionati. Assessora Baracchi: “Un appuntamento caro alle società sportive”

A Modena, dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, tornano le Serate ciclistiche. Nell’area del Novi Sad, a partire da giovedì 8 luglio, sono previste nove tappe, fino alla finale di martedì 14 settembre, del 4° Trofeo Modena Race promosso da Acsi ciclismo, comitato provinciale di Modena, e da Uisp, con il patrocinio del Comune di Modena.

“Saluto con grande soddisfazione –commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi - la ripresa di un appuntamento caro alle società sportive a tutti gli appassionati. Va riconosciuto il grande impegno di Acsi e Uisp per organizzare una manifestazione con tutte le attenzioni richieste dai protocolli tecnici e di sicurezza”.

La partenza è prevista alle 18.30, il ritrovo per i partecipanti è alle 17.15 presso le tribune. Per informazioni: Acsi: 3296280398 - Uisp: 3294306032.

Tra i nove appuntamenti quello di martedì 20 luglio è particolarmente significativo perché la tappa sarà preceduta, a partire dalle 17, da una gara di ciclismo giovanile promossa da Federciclismo con la collaborazione tecnica, a fini assicurativi, della Ciclistica Maranello e Acsi per promuovere il ciclismo giovanile sul territorio.

Le nove tappe del Modena Race 2021 sono in programma giovedì 8, giovedì 15, martedì 20, martedì 27, giovedì 29 luglio e poi, dopo la pausa in agosto, giovedì 2, martedì 7, giovedì 9, martedì 14 settembre. In caso di maltempo, è previsto il recupero delle serate giovedì 16, martedì 21 e giovedì 23 settembre.