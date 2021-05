Calcio femminile, Serie A: le neroverdi si portano a sei punti dal Milan

Hanno vinto con un poker le neroverdi a Verona nella sfida di sabato scorso. Dopo la sconfitta contro la Juventus il Sassuolo rialza subito la testa e si impone con quattro gol di scarto quando mancano ormai solo tre partite alla fine del campionato e il Milan dista solo sei lunghezze in classifica con lo scontro diretto ancora da giocare: il secondo posto è dunque ancora raggiungibile. Al 20’ Bugeja cerca il secondo palo, sfera fuori di pochi centimetri. Al 24’ il destro di Bugeja di poco sopra la traversa. Al terzo tentativo l’attaccante neroverde non sbaglia e sugli sviluppi di una punizione trova la bellissima rete del vantaggio. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio per le ragazze di mister Piovani: palla in mezzo di Philtjens, Santoro raccoglie e con freddezza batte Durante. Al 44’ palo di Santoro, al 45’ Valeria Pirone allunga le distanze con un gran gol di testa, mettendo a segno la sua decima rete in campionato. Dopo dieci minuti nella ripresa contropiede del Sassuolo condotto da Haley Bugeja che attraversa tutto il campo, arriva in porta e va, anche lei, in doppia cifra e chiude la partita.

H.VERONA: Durante, Ledri, Solow, Meneghini (61’ Oliva), Sardu, Mella (45’ Motta), Jelencic, Marchiori (85’ Zoppi), Nichele (73’ Colmbo), Santi (73’ Mancuso), Ambrosi. A disp.: Gritti, Perin, Willis, Pellegrini. All.: Meneghini

SASSUOLO: Lemey, Philtjens (80’ Rossi), Mihashi, Bugeja (65’ Cambiaghi), Pirone (85’ Ferrato), Orsi, Tomaselli, Santoro (65’ Monterubbiano), Battelani (65’ Pondini), Lenzini, Filangeri. A disp.: Brundin, Da Canal, Pellinghelli, Rossi, Lauria. All.: Piovani

ARBITRO: sig. Ancora

RETI: 29’ Bugeja, 33’ Santoro, 45’ Pirone, 56’ Bugeja