Settimana ricca di impegni e successi per i nuotatori della GdF Modena

Settimana senza tregua per tecnici ed atleti del Circolo Sportivo GdF Modena, impegnati a raccogliere successi su più fronti. Hanno iniziato gli atleti paralimpici di Matteo Poli che hanno preso parte all’edizione estiva dei campionati italiani disputatisi a Brescia. Non tradisce le attese il “fiamme gialle” Luigi Beggiato che si conferma campione italiano nei 50 e 100 stile libero (cat. S4). Un infortunio al bicipite lo priva della finale dei 200 mt, costringendolo ad una corsa contro il tempo per tornare in forma in vista dei campionati mondiali di Manchester di fine mese.

Titolo di campionessa italiana anche per Lara Mantoan (cat S12) nella gara dei 100 dorso con anche il bronzo dei 50 stile libero. Buone le prove di Stefano Vlahos (cat. S8), eccellenti quelle del classe 2011 David Neviani (cat. S10) che realizza i record italiani esordienti nei 50, 100 e 400 stile libero, conquistando l’argento nella finale dei 50 stile “futuri campioni” aperto alle giovani speranze del nuoto paralimpico.

Al seguito del coach Guglielmo Zanasi, in quel di Ravenna, sono andate in scena le finali regionali esordienti. Buono il risultato di squadra grazie alle 5 finali di Ludovica Garuti Malagoli (bronzo nei 400 stile libero), al secondo posto di Mia Iaccheri nella finale dei 200 farfalla riservata alle atlete del 2012 ed alla staffetta completata da Aurora Tuso e Chiara Auricchio. In evidenza i master con l’inossidabile Marco Zanasi (M50) che, nella propria categoria di appartenenza trionfa sulla distanza del miglio marino nella 34° edizione del trofeo Gambi di Ravenna, entrando in top ten nella classifica assoluta. Infine i master del nuoto pinnato hanno partecipato alla 3° prova di Coppa Italia a Suviana. Nei 1000 metri pinne medaglia d’oro per Dario Calzavara (M70) e Massimiliano Migliorini (M50), argento per Marzia Musso (M45), buone performance di Roberto Sensi, Carlos Crignola e Luca Giordano.