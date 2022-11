Ripartenza con vittoria per Modena Sitting Volley al torneo di Pordenone

Anche per il paravolley è cominciata l’annata 2022/2023. Nel fine settimana si è svolta la “Pordenone Sitting Volley League 2022”, con Modena Volley inserita nel gruppo B insieme alla squadra di casa e alla Pianoterra Ravenna. Nei due incontri del girone arrivano due sconfitte per i gialloblù, entrambe per 2-1, che valgono il secondo posto, dal momento che si assegna un punto per ogni set vinto.

Passato il girone, Modena Sitting Volley incrocia il Cus Verona nella gara valida per i quarti di finale, vinta nettamente dai gialloblù col punteggio di 2-0. Nella mattinata di domenica Modena affronta in semifinale gli ostici sloveni del Nova Gorica, battuti al termine di una sofferta sfida grazie ai due set vinti ai vantaggi, e conquista l’accesso alla finale contro i padroni di casa.

Nell’atto conclusivo i gialloblù partono male perdendo il primo parziale per 25-23, ma grazie all’ottima reazione prima pareggiano la gara con un 25-16 poi trionfano al tie-break per 15-13, aggiudicandosi il successo finale. Oltre alla vittoria di squadra, arriva anche il premio di MVP del torneo per Tommaso Cuoghi, giovane gialloblù eletto dagli allenatori miglior giocatore della manifestazione.