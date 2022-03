Modena Sitting Volley, parte domani il campionato italiano

Per la compagine gialloblù di Modena Sitting Volley prende il via domani al PalaRaschi di Parma il campionato italiano maschile. Il Modena Sitting Volley e' stato inserito nel girone C con Cedacri Sitting Volley Gioco Parma e Polisportiva Campeginese ASD.

Girone all'italiana dove le prime due passeranno ai gironi delle semifinali. Queste le parole del capitano Ivo Parmiggiani: "Finalmente si riparte e in concomitanza con i Playoff della prima squadra anche noi ci giochiamo i nostri. La nostra squadra si e' rinnovata in alcuni dei suoi componenti e questi incontri serviranno per amalgamarci e far fare esperienza agli ultimi arrivati sperando di proseguire nel cammino della manifestazione. Andremo ad incontrare una Parma, terza arrivata al campionato del 2021, accreditata a vincere il girone e una Campegine sempre molto ostica da affrontare con elementi di esperienza e buoni giocatori. Aspetteremo il verdetto del campo per capire se la direzione presa in allenamento e' quella giusta".