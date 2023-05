Sitting volley: Desini e Dallari conquistano la Golden Nations League con la Nazionale Femminile

Si è svolta in Slovenia nel fine settimana la Golden Nations League Women di sitting volley che ha visto impegnate, oltre alla nazionale casalinga, anche le selezioni di Polonia, Germania, Ucraina e Italia. A portare a casa la vittoria finale sono proprio le Azzurre, che conquistano la coppa da imbattute lasciando un solo set alle padrone di casa.

Tra le atlete protagoniste della vittoria anche le due giocatrici di Modena Sitting Volley Sara Desini, che nonostante la giovane età è già una veterana della maglia Azzurra, e Valentina Dallari, al suo esordio in Nazionale. Proprio quest’ultima si è resa protagonista nel finale di gara contro la Polonia, chiudendo la sfida con quattro servizi consecutivi.

La vittoria della Golden Nations League costituisce un ottimo presupposto per i Campionati Europei che si svolgeranno a ottobre a Caorle, nella cui occasione sarà in palio anche il pass per le paralimpiadi di Parigi 2024.