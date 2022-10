Ciclocross e Mtb, a Cavezzo va in scena la "Spaccagambe"

Domenica 23 ottobre a Cavezzo si svolgerà la gara ciclistica denominata "Spacca Gambe Day", ormai giunta alla settima edizione e valida come terza prova del Trofeo Modenese di ciclocross e mtb 2022. La gara si svolgerà nei pressi del Palazzetto dello Sport sito in via Cavour 59, con due gare ore 9 Mtb e ore 10 Ciclocross

La prova si svolgerà sul un circuito di circa 3,5 km da ripetere più volte. Il percorso è stato leggermente rivisto con l'introduzione alcuni passaggi tecnici su sassi denominati "Rock Garden" è completamente su terra e ghiaia con un grosso terrapieno da salire più volte sarà totalmente visibile dal pubblico, è molto tecnico e pieno di curve e controcurve che costringono i corridori a continui rilanci da questo il nome della prova di Spacca Gambe Day.

L'organizzazione a cura del Pedale Cavezzo, storica società ciclistica locale, mette a disposizione degli atleti ottime premiazioni e ringrazia tutti gli sponsor che hanno aiutato per la realizzazione della manifestazione.