Doping, il Tribunale squalifica a vita Riccardo Riccò

Riccardo Riccò non potrà più prendere parte a gare ciclistiche. Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, che ha deliberato la squalifica a vita per l'ex ciclista formiginese, protagonista di una rapida ascesa ai vertici mondiali della disciplina e di una drammatica caduta. Riccò è stato anche condannato al pagamento di 4.000 euro e alle spese del procedimento

"Aspettiamo di conoscere le motivazioni della sentenza della prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Le esamineremo e poi decideremo se ricorrere", ha dichiarato all'Adnkronos il legale di Riccardo Riccò, Fiorenzo Alessi. "Abbiamo chiesto al Tna di essere ascoltati ma non ci hanno dato udienza -aggiunge Alessi-. In ogni caso, se alla fine di questa vicenda fosse confermata la squalifica a vita, Riccardo sarebbe in un gruppo d'eccellenza con grandi ciclisti come Lance Armstrong vincitore di 7 Tour e Danilo Di Luca vincitore al Giro".

In ogni caso, ricorso o meno, la carriera del "Cobra" è ormai un lontano ricordo. Da anni infatti Riccardo Riccò ha detto addio ad ogni velleità agonistica e insieme alla moglie gestisce una gelateria a Vignola.