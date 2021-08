La stagione di Modena Volley riparte anche quest'anno dal Campo Scuola della Fratellanza

Due eccellenze modenesi insieme anche per l'estate 2021. La prima squadra di Modena Volley ha iniziato ieri pomeriggio, alle ore 16, la preparazione in vista dell'imminente stagione pallavolistica che la vedrà ancora una volta lottare per i traguardi più importanti in Italia e non solo. I primi tre appuntamenti del percorso che porterà i gialloblù al via vero e proprio del campionato sono fissati presso il Campo Scuola di Via Piazza nelle giornate di oggi, domani e venerdì. Al lavoro ci saranno un cospicuo numero di giocatori della rosa titolare, tra cui lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen ed il centrale serbo Dragan Stankovic. Saranno invece assenti diversi reduci dalle Olimpiadi o in procinto di prendere parte agli Europei in programma nel mese di settembre. A seguire i primi passi nella preparazione stagionale saranno il secondo allenatore Sabastiano Carotti ed il preparatore atletico Oscar Berti.

Il connubio e la collaborazione tra le varie realtà sportive della città di Modena è da sempre una caratteristica che contribuisce alla forza e al prestigio delle realtà locali oltre ad ampliare anche gli orizzonti sportivi dei tanti tifosi.