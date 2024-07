Still Pole Dance Studio ASD di Maranello brilla al primo Campionato Italiano Federale FIDESM Pole Dance e Aerial Sports

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il 18 luglio, la Still Pole Dance Studio di Maranello ha raggiunto risultati straordinari durante il primo Campionato Italiano Federale FIDESM Pole Dance e Aerial Sports. Questo evento ha segnato un momento importante per gli atleti della squadra, chiudendo l'anno accademico in modo spettacolare.

La squadra, guidata dai coach Rossella Barozzi e Stefano Merighi, ha dimostrato un impegno e una dedizione straordinaria che hanno portato a risultati eccezionali. Gli atleti della Still Pole Dance Studio sono tornati a casa con un bottino impressionante di medaglie: ben 4 ori e 2 argenti.

Sopra da sinistra: Graziella Mainiero, Campionessa Italiana Master 50, classe C; Isabella Gianaroli, Campionessa Italiana Under 18, classe A; Gaia Trapani, medaglia d’argento categoria Under 14, classe A; Erika Barbieri, medaglia d’argento categoria Under 18, classe B.

Sopra: Stefano Merighi, Campione Italiano Master 50 classe Professional Division.

Sopra: Cinzia Angela Galli, quarta classificata categoria Master 40 classe C

Sopra: Rita Croce, Campionessa Italiana Master 60 classe C

“Non potremmo essere più fieri delle nostre ragazze - dichiarano i coach Rossella Barozzi e Stefano Merighi - in quest’ultimo anno le abbiamo viste crescere tantissimo come atlete, ma soprattutto come squadra, sempre pronte a sostenersi l’un l’altra e questo vale più di qualunque medaglia”

Questi risultati testimoniano non solo la qualità dell'allenamento offerto dalla Still Pole Dance Studio, ma anche la passione e il talento degli atleti coinvolti. La vittoria nel primo campionato federale FIDESM, ex fids, rappresenta un traguardo significativo e una fonte di orgoglio per tutto il team.