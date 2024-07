Successo per la 13a Edizione del Torneo di Beach Volley 4x4 Misto a Zocca

Domenica 7 luglio, la piscina comunale "Guru Beach" e il "Circolo Tennis" di Zocca hanno ospitato la 13a edizione del Torneo di Beach Volley 4x4 Misto, organizzato dal Gruppo Giovani AVIS provinciale di Modena, AVIS Zocca e Giuglia. L'evento, intitolato al volontario Loris Casagrandi, scomparso lo scorso anno, è stato realizzato con il contributo dello sponsor TerraQuilia.

L'evento ha avuto come ospite d'onore la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati di Aned aps, campione del mondo in carica. La squadra, allenata dallo staff modenese composto da Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi, ha sfidato "fuori classifica" tutte le squadre partecipanti al torneo. Le squadre che sono riuscite a superare la Nazionale in un "golden set" a tempo hanno ottenuto "1 punto pole position".

Competizione e Premiazioni

Il torneo ha visto la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta la provincia modenese, con la vittoria finale della formazione "All In Capaci". Alle premiazioni hanno partecipato l'assessore di Zocca Giovanni Stefanini, insieme ai Presidenti AVIS Regionale Emilia Romagna, Maurizio Pirazzoli, e Provinciale di Modena, Cristiano Terenziani.

Un Anniversario Speciale

Durante l'evento, il libero cesenate della Nazionale, Domenico Roberto, ha festeggiato il 15° anniversario dal trapianto di rene, avvenuto il 7 luglio 2009 al Policlinico di Modena. Roberto ha celebrato questa ricorrenza insieme alla moglie Katia, alla figlia Maika e a tutta la squadra.

Collaborazione e Sensibilizzazione

La manifestazione è stata resa possibile grazie all'impegno del Gruppo AVIS Giovani di Modena e di 25 volontari delle sezioni di Zocca e Giuglia. Una rappresentanza di ADMO e AIDO Emilia Romagna ha sostenuto le spese di alloggio per gli atleti della Nazionale, dimostrando un eccellente esempio di collaborazione tra enti, associazioni e realtà del territorio.

L'evento ha rappresentato un'occasione per sensibilizzare al dono e alla solidarietà, promuovendo il messaggio che la donazione di organi può salvare vite. La riuscita della manifestazione sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione per il bene della comunità.

In sintesi, il Torneo di Beach Volley 4x4 Misto a Zocca è stato un grande successo, unendo sport, solidarietà e celebrazione della vita, e rappresentando un forte esempio di come lo sport possa diventare veicolo di importanti messaggi sociali.