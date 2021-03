SudTirol Modena 2 - 0 | I canarini si ridimensionano dopo una brutta partita al 'Druso'

I canarini dicono addio ai sogni di promozione diretta che per qualche tempo erano sembrati realizzabili. La difesa non regge più come ad inizio campionato e sembra che la differenza con alcune squadre sia incolmabile. Contro il SudTirol arriva una sconfitta brutta, soprattutto per la qualità del gioco espresso dai canarini, nel big match che avrebbe potuto rilanciare i gialloblù. Brutto avvio di partita per il Modena che all'11' subisce la prima rete quando Voltan dal limite calcia benissimo lasciando Gagno impotente nel vedere la palla entrare in rete. Non sembra esserci gara al 'Druso' con il SudTirol che spinge forte per cercare subito il raddoppio e al 22' riesce nell'intento con Casiraghi che calcia una bellissima punizione che si infila sotto l'incrocio dei pali dove Gagno non può arrivare. Fatica il Modena ad uscire dalla propria metà campo, mentre ora il SudTirol pensa soprattutto a non rischiare nulla. Contropiede pericoloso dei padroni di casa al 37' bloccato al limite dell'area dalla difesa gialloblù. Ora prova ad alzarsi la squadra di Mignani che non riesce comunque ad essere pericoloso. Prima parata di Poluzzi al 38' quando Bearzotti sulla destra apre per Mignanelli sul secondo palo: il terzino prova il tiro che diventa invece un assist per Davì appostato sul palo opposto, ma il centrocampista calcia al volo troppo addosso al portiere avversario. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la partita, con il Modena che sembra incapace far male agli avversari. Al 78' arriva una parata di Gagno su calcio dalla distanza di Tait. La partita termina senza altre occasioni, con entrambe le squadre che sembrano aspettare solo il triplice fischio.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Gatto (76’ Greco), Karic; Casiraghi (90' Davi), Voltan (76’ Rover); Fischnaller (66′ Magnaghi). A disp.: Meneghetti, Pircher, Bussi, Vinetot, Polak. All.: Vecchi

MODENA (3-5-2): Gagno 5.5; Ingegneri 5.5, Zaro 6 (46′ Pierini s.v.), Pergreffi 5.5; Bearzotti 6, Castiglia 5.5 (65′ Corradi s.v.), Gerli 6, Davì 5 (46′ Muroni s.v., 65′ Prezioso s.v.), Mignanelli 5.5; Tulissi 5 (65′ Luppi s.v.); Spagnoli 5. A disp.: Narciso, Chiossi, De Santis, Varutti, Mattioli, Sodinha, Scappini. All.: Vergassola

ARBITRO: sig. Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 11′ Voltan, 22′ Casiraghi

NOTE: ammoniti Gatto, Davì, Ingegneri, Curto.