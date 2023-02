Passo del Lupo, due Super G in nera sulla Direttissima Paletta

La lunga pista nera di Passo del Lupo ha accolto le categorie Ragazzi e Allievi in una due giorni di gare gare particolarmente impegnative per via della lunghezza degli sci che vengono utilizzati in questa specialità, assente nelle categorie precedenti. La gestione del Comprensorio emiliano, organizzando queste gare inizialmente programmate per il Cerreto Lago e trasferite qui per motivi organizzativi, ha scelto di anticiparle di un giorno. in questo modo i turisti che hanno raggiunto le piste del Cimone nella giornata di domenica 5 febbraio hanno avuto la possibilità di usufruire di tutte le discese. Si è trattato del secondo incontro di gare regionali del circuito Parmigiano Reggiano. Della loro organizzazione e del tracciamento della pista di gara si sono occupate le due squadre locali: Cimone Ski Team (venerdì 4 febbraio) e Sestola (sabato 5 febbraio). In entrambe le gare sono stati premiati i cinque atleti con i tempi migliori di ogni categoria

Nel Trofeo GEMMALPE e DIERRE GROUP di venerdì 3, per la Cat Ragazzi F, sul gradino più alto del podio SOFIA Brizzi (Val Carlina), seguita da ROMINA Chiarugi (Cimone Ski team) e ANGELICA Pastorino (Cerreto Lago). Ricevono l’applauso dei compagni di squadra e non solo anche ELEONORA Valdiserri (Alto Reno) e ADELE Ciuffardi (Cerreto Lago)

Per la Cat Ragazzi M a podio vanno GABRIELE Ferrari (Sestola), DAVIDE Tiberi (Razzolo), GIANNI Bondioli (Razzolo) seguiti da ALESSANDRO Bentivogli (Cimone Ski Team) e RICCARDO Rossi (Prato Spilla).

Sul podio della Cat Allievi F ALICE Bianchi (Cerreto Lago), EMMA Guglielmi (Val Carlina), SARA Del Soldato (Sestola) affiancate da LIVIA Pranzini (Schia) e GRETA Lenzini (Sestola). mentre per gli Allievi M vengono premiati GABRIELE D'Arpe (Cimone Ski Team), ALESSANDRO Tintorri (Sestola), FABIO Modesti (Cimone Ski Team), LEONE Degli Esposti Mazzone (Val Carlina) e ALBERTO Barbolini (Montenuda).

Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 4 febbraio, Trofeo Cà Cerfogli, gli atleti premiati delle due categorie sono stati per la Cat Ragazzi F: SOFIA Brizzi (Val Carlina), ROMINA Chiarugi (Cimone Ski team), ANGELICA Pastorino (Cerreto Lago), ALICE Antoni (Cimone Ski Team) ed ELEONORA Valdiserri (Alto Reno). Mentre per il corrispettivo Ragazzi M: GIANNI Bondioli (Razzolo), TOMMASO Panettieri (Montenuda), DAVIDE Tiberi (Razzolo), GIOVANNI Marchesi (Schia) e FRANCESCO Merighi (Cimone Ski Team).

Negli Allievi F, premiate, nell’ordine: ALICE Bianchi (Cerreto Lago), SARA Del Soldato (Sestola), ELEONORA Sardu (Val Carlina), EMMA Guglielmi (Val Carlina) e LIVIA Pranzini (Schia). E per gli Allievi M: ALESSANDRO Tintorri (Sestola), FABIO Modesti (Cimone Ski Team), GABRIELE D'Arpe (Cimone Ski Team), ALBERTO Barbolini (Montenuda) e RICCARDO Rossi (Schia)

Sia venerdì che sabato il gradino più alto del Podio delle Società è andato al Cimone Ski Team grazie ai punti raccolti non solo dagli atleti piazzatisi ai primi posti, ma anche da tutti quelli che hanno concluso la loro gara mettendosi alla prova e cercando di dare il meglio di sé. Sul secondo gradino del Sestola e al terzo posto il Montenuda.

Maria Vittoria Meletti