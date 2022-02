Super G, a Passo del Lupo ultimo atto del Trofeo Parmigiano Reggiano

Arriva a conclusione il circuito regionale di sci alpino Trofeo Parmigiano Reggiano per le categorie under 14 e under 16. Le ultime prove sono state dedicate alla velocità con due Super G che si sono disputati a Passo del Lupo sulla pista direttissima Paletta. Ancora un’affermazione netta dello sci modenese con il Cimone Ski Team che sale sul gradino più alto del Podio sia sabato che domenica seguito dallo Sci Club Sestola. I ragazzi sono stati accompagnati in questo weekend da un’ospite particolare, l’emiliano Tommaso Saccardi, giovane promessa dello sci alpino italiano. “Fino a qualche stagione fa Tommaso era uno di questi ragazzi, il suo percorso, iniziato appunto nei circuiti di gare del Comitato Appennino Emiliano (CAE), lo ha portato a esordire quest’anno in Coppa del Mondo nello slalom di Madonna di Campiglio” lo sottolinea con soddisfazione Giulio Campani, presidente del CAE, presente in questo week end di gare. Il ringraziamento di Campani si estende poi a tutti gli operatori dell’appennino modenese e agli sponsor, che con il loro sforzo rendono possibili manifestazioni sportive di successo sulle nostre montagne come quella di questo week end, anche in tempi non facili.

Venendo ai risultati, per la categoria allievi under 16 possiamo dire che i dominatori appartengono a sci club modenesi. Sia Angelica Guerri (in foto) dello Sci Club Sestola che Leonardo Giorgione del Cimone Ski Team vincono entrambe le prove. Ancora un successo per i colori modenesi nella categoria ragazze under 14 con la bella vittoria di Alice Antoni del Cimone Ski Team. Per il Cimone sul podio nel week end anche Romina Chiarugi (seconda sabato), Mirko Masetti (terzo sabato e secondo domenica), Andrea Sancassani (terzo domenica), Emma Fattori (terza sabato) e Andrea Passino (terzo domenica). Per il Sestola da menzionare il terzo posto sabato di Francesco Tintorri e il secondo domenica di Matteo Seghi.

Podi del trofeo Emiliana Rimorchi di sabato:

Ragazzi Femminile: Adele Ciuffardi (Cerreto), Romina Chiarugi (Cimone), Alice Bianchi (Cerreto)

Ragazzi Maschile: Riccardo Rossi (Schia) ,Mirko Masetti (Cimone), Leone Degli Esposti (Val Carlina)

Allievi Femminile: Angelica Guerri (Sestola), Margherita Saccardi (Schia), Emma Fattori (Cimone)

Allievi Maschile: Leonardo Giorgione (Cimone), Federico Squeri (Schia), Francesco Tintorri (Sestola)

Podi del Trofeo Gemmalpe di domenica:

Ragazzi Femminile: Alice Antoni (Cimone), Adele Ciuffardi (Cerreto), Marta Fiocchi (Val Carlina)

Ragazzi Maschile: Leone Degli Esposti (Valcarlina), Mirko Masetti (Cimone), Andrea Sancassani (Cimone)

Allievi Femminile: Angelica Guerri (Sestola), Giorgia Fiocchi (Val Carlina), Margherita Saccardi (Schia)

Allievi Maschile: Leonardo Giorgione (Cimone), Matteo Seghi (Sestola), Andrea Passino (Cimone)

Durante le premiazioni e per voce del presidente del CAE tutti i partecipanti hanno augurato un grande in bocca al lupo a Gianni Bondioli, dello sci club Razzolo, infortunatosi a una porta dal traguardo nella giornata di domenica, e anche a Sara Del Soldato, anche lei vittima di una caduta nella giornata di sabato. Per fortuna nessuno di loro con gravi conseguenze, per cui, nonostante questa disavventura, tutti si aspettano il loro ritorno nel più breve tempo possibile.