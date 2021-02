Nuoto pinnato, Sweet Team rotagonista assoluto a Ravenna

Nella prima edizione del trofeo Nazionale di Nuoto Pinnato Bizantino di Ravenna, organizzato in maniera impeccabile dalla società Blu Atlantis di Ravenna nel rispetto dei protocolli di salvaguardia dal virus COVID, gli atleti modenesi della Sweet Team Modena sono saliti sui blocchi di partenza e sono stati subito protagonisti su tutti Gianluca allegretti che ha dominato i 400 Nuoto Pinnato assoluti questa è stata anche riconosciuta quale miglior prestazione della manifestazione, Gianluca ha vinto anche i 50 Nuoto Pinnato precedendo il compagno di squadra Lorenzo Poppi che a sua volta si è aggiudicato i 50 apnea con il tempo di sedici secondi netti tempo di assoluto rispetto nel panorama pinnatistico, ancora Lorenzo ha completato il bottino con la medaglia di bronzo nei 100 mt Nuoto Pinnato.

Un’ altra prestazione che ha distinto i modenesi delle Pergolesi l’hanno conquistata con la medaglia d’oro della staffetta 4x100 nuoto Pinnato maschile la squadra era composta da Cesare Fumarola, Lorenzo Poppi, Michele Russo e Gianluca Allegretti, un altro atleta d’oro della Sweet Team nella specialità pinne è Michele Russo che ha vinto i 50 e 100 pinne assoluti maschi, sempre nella specialità pinne la giovanissima Anna Leonardi classe 2008 è salita sul gradino piu’ alto del podio nei 50, 100 e 200 mt pinne mettendo nello zaino ben tre medaglie del metallo piu’ prezioso la piccola Anna ha dato il suo contributo alle compagne di squadre Sara Tonelli, Silvia Sevignani, e Giulia Gaia Luppi nella staffetta 4x100 Nuoto Pinnato salendo sul terzo gradino del podio della staffetta assoluta.

Anche Silvia Sevignani non ha mancato il podio aggiudicandosi la medaglia d’oro nei 200 Nuoto Pinnato assoluti femminili e salendo sul terzo gradino del podio nei 50 Nuoto Pinnato lei che non è una velocista e di recente è stata colpita da un gravissimo lutto ma ha voluto rientrare in vasca che è la sua passione piu’ grande, ancora Sara Tonelli d’oro nei 100 Nuoto Pinnato e di bronzo nei 50 e 200 Nuoto Pinnato categoria Juniores, due argenti sono arrivati da un giovanissimo Gioele Vignoli nei 50 e 100 Nuoto Pinnato in 1° categoria maschile, ancora protagonista la giovane Caterina Ranzi che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 e 200 pinne 1° categoria femminile, un’altra medaglia di bronzo l’ha conquistata Gabriele Pizzo nei 100 pinne di 1° categoria maschile, un’argento è arrivato da Greta Casarini argento nei 50 pinne di seconda categoria femminile.

Nella trasferta anche Rebecca Guarino e Remigio Simone, Luca Leggieri, Irene Ferrari, per gli atleti allenati da Luca Tonelli e Giancarlo Pagliarini la prossima settimana ci saranno i Campionati Italiani di Categoria a Lignano Sabbiadoro.

Ma non solo di pinnato ha parlato la domenica agonistica della Sweet Team Modena infatti a Riccione si sono svolti i Campionati Ragionali Master di nuoto allenati da mister Paolo Federzoni sono arrivati medaglie importanti impreziosite da prestazioni molto interessanti infatti nei 100 stile libero master 25 oro per Matteo Muzzioli che ha preceduto i compagni di squadra Pietro Basile bronzo e Vincenzo Acchiappati quarto, gli atleti modenesi sono scesi in acqua anche nei 50 farfalla e qui Matteo Muzzioli ha conquistato la medaglia d’argento, precedendo Vincenzo Acchiappati terzo, quinto Pietro Basile e sesto Leonardo Affronte.

