Sweet Team Modena, ottimo esordio al trofeo Christmas Cup di nuoto pinnato

Iniziano le gare in questo nuovo anno sportivo per gli atleti della Sweet Team Modena del settore Nuoto Pinnato. A Lignano Sabbiadoro, nello storico trofeo Christmas Cup, i modenesi della Piscina Pergolesi hanno iniziato la stagione agonistica molto bene mettendo in corsia sia i big, ma soprattutto i giovani che si sono avvicinati al Nuoto Pinnato da questa stagione. Allenati da Giancarlo Pagliarini, Lorenzo Poppi, Sara Tonelli e Michele Russo hanno concluso la manifestazione al quinto posto assoluto e prima squadra dell’Emilia-Romagna nella classifica di società che ha visto ben ventotto squadre e oltre cinquecento atleti ai blocchi di partenza.

Sempre in splendida forma Silvia Sevignani, d’oro nei 200 nuoto pinnato assoluti, che ha preceduto la compagna di squadra Anna Leonardi la quale, ancora nelle categorie giovanili, si è cimentata nella massima categoria finendo la prova al terzo posto. Greta Bortolini terza nei 100 pinne di 3° categoria femminile davanti alla compagna di squadra Chiara Cantalupi quarta; Andrea Pegoraro terzo nei 50 apnea assoluti maschile; tripletta per Leonardo Carroccia, giovanissima promessa delle categorie esordienti, che ha stravinto i 200, 100 e 50 pinne; Valter Prampolini ha conquistato tre argenti rispettivamente nei 200, 100 e 50 pinne categoria assoluti; nei 100 pinne di terza categoria ancora una doppietta Sweet Team con l’argento di Greta Bortolini che ha preceduto Veronica Panizza di bronzo e Caterina Ranzi quinta; Silvia Sevignani, che non predilige le gare veloci quarta, nei 100 nuoto pinnato ha preceduto Anna Leonardi al quinto posto; d’argento la staffetta 4x50 pinne mista con Greta Bortolini, Veronica Panizza, Caterina Ranzi e Anna Leonardi; nei 50 pinne di terza categoria femminile argento per Veronica Panizza davanti alle compagna di squadra Caterina Ranzi, terza, e Greta Bortolini al quarto posto; di bronzo anche la staffetta assoluta femminile 4x50 mista con Veronica Panizza, Anna Leonardi, Caterina Ranzi e Silvia Sevignani; nei 50 mono di prima categoria bronzo per Alberto Frugis, che ha staccato il pass per i Campionati Italiani e bronzo nei 100 pinne di prima categoria; nei 50 mono, ma in categoria assoluti, buona prestazione di Gioele Vignoli il quale ha ripreso l’attività dopo agonistica un infortunio chiudendo la prova al sesto posto delle categorie giovanili; d’argento anche la staffetta assoluta maschile della 4x50 mista con Valter Prampolini, Michele Russo, Nicola Turrini, e Andrea Pegoraro; un’altra medaglia di bronzo l’ha conquistata Simone Bressan nei 50 mono di terza categoria maschile.

Della spedizione modenese che ha portato ai blocchi ben ventiquattro atleti hanno fatto parte anche Marta Corriero, Lea Del Ponte, Irene Ferrari, Federica Galli, Elena Ganzerla, Violante Giuntini, Ada Nozzi, Alessia Pinto, Lorenzo Poppi, Ariel Scaglia, Beatrice Veneri, Giuseppe Zucchi.