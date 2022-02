Nuoto pinnato, Sweet Team Modena raccoglie successi a Ravenna

Iniziano le gare in questo nuovo anno per gli atleti della Sweet Team Modena del settore Nuoto Pinnato a Ravenna nel trofeo del Bizantino, in big ma soprattutto i giovani si sono messi in evidenza, allenati da Giancarlo Pagliarini e Michele Russo i ragazzi della piscina Pergolesi dove si allenano i modenesi hanno dominato numerose gare.

Podio tutto Sweet Team nella gara dei 50 pinne 2°categoria femminile al primo posto Anna Leonardi davanti a Greta Casarini e Veronica Panizza, ancora Anna Leonardi ha dominato i 200 pinne di seconda categoria femminile e ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 pinne precedendo la compagna di squadra Greta Casarini, ancora Anna Leonardi ha stupito nella distanza dei 400 pinne gareggiando nella categoria assoluti e conquistando la medaglia di bronzo solamente quattordicenne contro avversarie della categoria assoluti, altra conferma è l’atleta Giulia Gaia Luppi oro nei 50 monopinna CMAS e argento nei 50 apnea e 100 nuoto pinnato CMAS di 3° categoria femminile, domenica sugli scudi per l’atleta azzurra per Silvia Sevignani oro nei 200 e 400 nuoto pinnato CMAS bronzo nei 50 monopinna CMAS categoria senior femminile.

Ancora medaglie dalle staffette argento per il quartetto composto da Veronica Panizza, Caterina Ranzi, Mariachiara Cuoghi e Greta Casarini, nella staffetta 4x100 Pinne Cmas categoria Juniores femminile, dominio nella staffetta 4x100 monopinna CMAS assoluta femminile per Anna Leonardi, Anita Prampolini, Giulia Gaia Luppi e Silvia Sevignani.

Per la compagine maschile : ritornato ai blocchi di partenza dopo l’avventura mondiale Gianluca Allegretti d’oro nei 400 mt Nuoto Pinnato e argento nei 50 apnea CMAS assoluti, e Gioele Vignoli d’oro nei 50 apnea 100 e 200 nuoto pinnato 2° categoria, Michele Russo atleta anche lui piu’ volte azzurro ha dominato i 50 e 100 pinne CMAS categoria assoluti, bronzo per la staffetta 4x100 pinne CMAS assoluti maschili con Gioele Vignoli, Gianluca Allegretti, Fabrizio Agliolo Gallitto e Michele Russo.

Della trasferta anche Sara Tonelli, Gabriele Pizzo ora periodo di allenamento prima dei Campionati Italiani di Categoria che in cui i ragazzi della piscina Pergolesi conquistarono il titolo Italiano a squadre dominando il medagliere.