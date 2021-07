Nuoto, ben tredici titoli italiani di categoria per Sweet Team

Dopo il titolo Italiano assoluto conquistato quindici giorni fa sempre a Lignano Sabbiadoro i modenesi della Sweet Team hanno conquistato anche gli Italiani di categoria realizzando uno storico enplein nel medagliere finale i modenesi hanno conquistato ben tredici titoli Italiani, dodici argenti, e cinque bronzi è stata una bellissima sorpresa ci dice Luca Tonelli Presidente della squadra modenese in acqua sono scesi i piu’ giovani della squadra frutto del magnifico lavoro fatto dai tecnici Michele Russo e Silvia Sevignani che sono ancora atleti in attività durante tutto l’inverno e più che mai questa ultime due stagioni sono state travagliate, dello staff anche Angelica Incerti Medici e Marco Gozzoli che hanno contribuito a portare a Modena anche questo titolo Italiano, i protagonisti dell’impresa sono stati :

Anna Leonardi protagonista con ben tre ori rispettivamente nei 200 e 400 pinne, 400 mono e argento nei 200 mono nella 1° categoria femminile, Gioele Vignoli ha dominato i 400 mono e secondo nei 100 mono di prima categoria maschile, Sara Gusperti ha conquistato una splendida tripletta d’oro nei 50, 100 e 200 pinne categoria senior femminile, Anita Prampolini oro nei 50 mono, 50 apnea e argento nei 100 mono nella categoria Juniores femminile, Sara Tonelli oro nei 200 mono e argento nei 400 mono categoria Juniores femminile, Giorgia Fresta argento nei 50 mono senior femmine, Silvia Sevignani argento nei 400 pinne, e nei 200 e 400 mono, terzo posto nei 100 mono e 200 pinne categoria senior femminile, Michel Russo al suo esordio nella specialità mono ha dominato i 50 mono e 50 apnea, secondo nei 50 pinne e terzo nei 100 pinne categoria senior maschile.

D’aregento la staffetta 4x50 pinne femminile con Giulia Gaia Luppi, Maria Chiara Cuoghi, Caterina Ranzi e Anna Leonardi nella seconda categoria femminile, ancora una medaglia ma di bronzo per la staffetta di seconda categoria maschile 4x50 pinne con Matteo Gozzoli, Matteo Paioli, Giuseppe D’elia e Riccardo Negri, altro bronzo per la staffetta 4x50 mista di seconda categoria femminile con Maria Chiara Cuoghi, Anna Leonardi, Caterina Ranzi e Giulia Gaia Luppi, argento per la staffetta 4x50 mista femminile le protagoniste sono state Anita Prampolini, Sara Tonelli, Sara Gusperti, Silvia Sevignani, della trasferta anche Giuseppe Zucchi, Simone Remigio, Gabriele Pizzo, Valter Prampolini, Alessio Boffilo, Dylan Cocchi, Riccardo Pasquinucci.