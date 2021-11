Nuoto, Sweet Team sale sul podio nel Trofeo Sprint Bologna

Incredibile prestazione per la squadra di Modena che grazie agli innumerevoli podi e piazzamenti ottenuti nei due giorni di gara dai propri atleti coglie uno straordinario successo di squadra piazzandosi al terzo posto nella classifica per società al meeting. Ecco un escursus delle varie medaglie conquistate: per la categoria Esordienti A abbiamo il doppio oro di Diego Peluso nei 50 dorso e 100 stile libero, mentre per il compagno Carmine Musto l’argento nei 50 dorso ed il bronzo nei 100 stile libero. Per la categoria Ragazzi invece abbiamo i risultati di Greta Bortolini argento nei 100 stile libero e bronzo nei 50 stile libero, mentre Chiara Cantalupi bronzo nei 100 stile libero e nei 100 dorso. Per la categoria Juniores grandi soddisfazioni per Elettra Calanca che fa la scorpacciata di ori nei 100 delfino e nei 200 stile oltre ai due argenti per i 100 e 400 stile libero. Grande prestazione anche per il settore maschile con Lorenzo Bettuzzi che ha conquistato un doppio bronzo nei 100 rana e nei 200 misti, bronzo anche per Valter Prampolini nei 100 stile libero.

Infine per la categoria Assoluti tra i nostri veterani si sono distinti Emma Zanni argento nei 200 misti e Nicolas Farina argento nei 100 delfino e bronzo nei 100 dorso.

Risultato di squadra raggiunto anche grazie agli importanti piazzamenti conquistati da: Thomas Harizi quinto nei 50 Stile libero nella sua prima gara della carriera (Esordienti A), Negri Riccardo sesto nei 100 delfino e 200 stile libero (Cat. Ragazzi), Matteo Gozzoli quinto nei 200 stile (Cat. Ragazzi), Greta Bortolini quarta nei 200 e quinta nei 400 stile libero (Cat. Ragazzi), Cantalupi Chiara quarta nei 400 stile libero (Cat. Ragazzi), Tommaso Valentini quarto nei 100 delfino e quinto nei 50 delfino (Cat. Juniores), Lorenzo Bettuzzi quarto nei 50 rana (Cat. Juniores), Valter Prampolini quarto nei 400 stile libero, quinto nei 200 stile libero e sesto nei 100 delfino (Cat. Juniores), Alessio Boffilo quinto nei 400 e settimo nei 50 stile libero (Cat. Juniores), Dylan Cocchi settimo nei 400 stile libero (Cat. Juniores), Emma Zanni quinta nei 100 rana e 100 dorso e sesta nei 100 delfino (Cat. Assoluti), Klarissa Klement sesta nei 200 e settima nei 400 stile libero (Cat Asssoluti), Nicolas Farina quarto nei 100 rana e quinto nei 100 stile libero

Menzione anche per gli altri componenti della squadra presenti alla manifestazione che hanno gareggiato con grande intensità offrendo ottime prestazioni con vari primati personali: Margherita Mele alla sua prima gara della carriera, Leonardo Bettelli, Giorgia Montaldi, Filippo De Col, Giuseppe D’Elia, Matteo Gozzoli, Beatrice Cuoghi, Ilaria Pareschi, Linda Bavutti, Sveva Borsari, Betrice Montanari e Riccardo Pasquinucci.

Enorme soddisfazione per i tecnici Andrea Pegoraro, Paolo Federzoni, Angelica Incerti Medici e Marco Gozzoli per questo incredibile risultato di squadra che ha portato la Sweet Team ad essere la migliore tra le società modenesi presenti in gara.