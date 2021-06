Circuito SwimThe Island, atleti modenesi in Saredegna

San Teodoro (NU) - La prima tappa del circuito SwimTheIsland si è svolto lo scorso weekend nella splendida location della spiagga 'Lu Impostu' di San Teodoro. Il circuito che comprende gli eventi di acque libere più partecipati d'Italia, sbarca per la prima volta in Sardegna.

Tante le gare in programma: si va da quelle per i bimbi, alle staffette, alle gare per amatori, fino a quelle competitive, suddivise in 1800m, 3500m, 5700m più la combinata 1800+5700. Numerosa la compagine modenese, che comprendeva atleti di varie società.

Nella distanza Classica dei 3,5 km Lucio D'Antonio della Stella Azzurra vince la categoria J2 maschile.

Nella Long (5,7 km) 2° e 3° posto assoluto della classifica femminile rispettivamente per Eleonora Panini (Pentathlon Modena) e Anna Ismail (Sea Sub), 4° posto assoluto maschile per Davide Bergonzini (Stella Azzurra) e 1° posto di categoria J2 per Riccardo Montorsi (De Akker).

Nella combinata (1,8+5,7) 3° posto assoluto femminile per Jessica Foroni (Sea Sub).

Soddisfatti i nostri atleti che hanno ottenuto risultati importanti ma soprattutto hanno avuto la possibilità di nuotare in un mare spettacolare. La prossima tappa del circuito si terrà a Sirmione il 26 e 27 giugno.