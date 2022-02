Accademia Taekwondo Modena sul Podio ai Campionati Italiani di Combattimento 

Sabato 26 e domenica 27 si sono svolti i Campionati Italiani Cadetti cinture nere di Taekwondo presso il palazzetto RDS di Genova con la presenza delle migliori società d'Italia. Esordio assoluto nella competizione per l'Accademia Taekwondo Modena guidata dai Maestri Andrea Rocciola e Federico Guerrieri che si sono presentati in gara con l'atleta Daniele Uccheddu nella categoria -49kg cinture nere anche lui all'esordio nella competizione nazionale

Gara avvincente per il giovanissimo Atleta Modenese, il quale dopo aver superato i turni preliminari combattendo con grande senso tattico e una ottima tecnica, si ferma in semifinale sconfitto dal vincitore della categoria : incontro combattuto molto bene da Daniele che mette in Difficoltà il proprio avversario e viene superato solo alla fine del combattimento e conquista, quindi, una bellissima Medaglia di Bronzo che gli vale il 3° Posto ai Campionati Italiani.

Molto contenti e soddisfatti i Maestri per la prestazione del proprio atleta che ha mostrato grandissimi miglioramenti tecnici e tattici sfiorando il Titolo Italiano.