Pioggia di medaglie per l'Accademia Taekwondo Modena all'Insubria Cup 2023

Ancora successi per l'Accademia Taekwondo Modena che, dopo la Vittoria del Tuscany Open di settimana scorsa, conquista preziose medaglie anche all'insubria Cup 2023, evento internazionale con 1100 atleti provenienti da oltre 150 società italiane ed estere.

La squadra Modenese conquista 4 medaglie d'oro con Hajar El koudri , che domina la categoria vincendo 3 incontri. Oro anche per la sorella Malak El Koudri che vince per ko entrambi gli incontri , così come Mohammad kachakeche che conquista il titolo internazionale dopo 2 incontri dominati Ultimo oro per Branly Soliz flores che vince nettamente i propri incontri conquistando il titolo di campione Internazionale.

Argento, invece , per Cielo Soliz flores che perde di pochissimo la finale combattuta punto a punto fino alla fine. Non conquistano il podio, sfiorando il successo , ma combattono ad altissimo livello Alex Ragusa , Daniele Uccheddu, Zahraa Kachakeche e Miriam Kachakeche.

Con questi successi l'Accademia Taekwondo Modena conquista ancora una volta la coppa per società , piazzandosi 4° nella classifica generale su 157 società che testimonia il quotidiano e duro lavoro del Maestro Andrea Rocciola e di tutti i loro atleti. Il Maestro è entusiasta della prestazione della squadra e felicissimo per i risultati ottenuti in questo inizio di 2023 con la squadra Modenese sempre sul podio delle migliori società

Prossimo appuntamento, 10 /11 febbraio a Bari con i Campionati italiani Cadetti in cui Hajar , Miriam e Zahraa cercheranno di conquistare il titolo