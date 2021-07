Un'estate tra miusica, arte e sport al Carpi Skatepark

Via C. Sigonio, 25

Parte domani sera Mercoledi 14 luglio l'estate allo Skatepark di Carpi in via Carlo Sigonio 25 dietro al circolo Graziosi e continuerà “tutti i mercoledi dalle ore 18 alle ore 24 fino al 23 settembre per allietare e socializzare e far divertire i giovani/e ,i ragazzi/e e i bambini/e in un Area di 1400 mq con verde e servizi e impianto di skate e altri sport in un mix tra musica e arte e sport dopo un anno mezzo di restrizioni a seguito della pandemia con tutte le norme di sicurezza e rispetto vigenti.

Diamo vita al progetto “SKATEPARK :MUSIC,ART,SPORT:INSIEME SI PUO'!” che ha avuto il Patrocinio con sostegno della Fondazione Cassa Risparmio di Carpi e del Patrocinio con sovvenzione del Comune di Carpi ,e facente parte degli eventi estivi nell'ambito del Circuito Circoli Arci provinciale e UISP e FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici e che proprio quest'anno vedrà il debutto dello Skateboard fra le discipline olimpiche a Tokyio in questo mese di luglio.

Crediamo che mettere insieme musica con Dj e band ,attività artistica e promuovere lo skate e altre attività ludiche in due mesi e mezzo d'estate sia il mix che possa far reincontrare giovani/e di tutte le età e trovare una nuova dimensione di socialità dopo un lungo blach out relazionale e sia una sfida “che solo insieme possiamo vincerla” !

Allieteranno tutte le serate i DJ :Blessedlove ,Outlaw Sound e le band Roipnol Whitic e altre band e tanto skate a suon di musica e attività artistiche che lasceranno il segno con un murales all'ingresso dello skatepark con un messaggio rivolto al presente futuro di socialità , energia e libertà quanto rappresentà nella immagine collettiva volare su una tavola di skate .

Allieteranno le serate il Bar dello Skatepark con Bevande e Food e proiezioni in diretta differita con Tokyio delle gare di skate sia di vert, sia di street ,che di Bowle per la gioia degli appassionati sempre più numerose /i di sport emozionanti e in sicurezza , nonché di film su belle storie di vità e dello skate nel nostro territorio e a livello nazionale e internazionale e intervista agli skeiters che hanno fatto la storia dello skate in Italia e nel Mondo.

Infine sabato 18 e domenica 19 settembre Coppa Regionale di Skate femminile e maschile organizzato dalla nostra società sportiva con la Fisr Emilia Romagna e Skate School di Cesena dove vedranno gareggiare le categorie under suddivise in tre categorie: baby,kid ,young, e over 16 in uno spettacolo emozionante e mozzafiato.