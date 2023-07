Tennis: edizione record del Memorial Fontana

È stata un’edizione da record la numero 39 del Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group. Una scommessa vinta dal Club La Meridiana di Casinalbo che nel 2023 è passata dal Circuito Itf a quello Atp, organizzando il Modena Challenger Atp 75: il più importante torneo internazionale di tennis maschile mai organizzato a Modena.

Tantissimi gli appassionati che si sono goduti un tennis bellissimo dal primo scambio del tabellone delle qualificazioni all’ultimo delle fasi finali. I match serali hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito, per la finale del singolare sono stati addirittura un migliaio gli spettatori presenti. Nel torneo di doppio a trionfare è stata la coppia formata dall’americano William Blumberg e dal venezuelano Luis David Martinez, mentre nel singolare è stato Emilio Nava a laurearsi campione, un tennis made in Usa di 21 anni a tanto talento, oggi vicino alla 150esima posizione, già pronto a scalare la classifica del ranking Atp. E il giorno dopo è tempo di bilanci proiettandosi già all’edizione 2024.

“Devo dire che sono molto molto contento – ha sottolineato il Presidente del Club La Meridiana Antonio Fontana – Il torneo è stato seguitissimo fin dai primi giorni, è stata una soddisfazione vedere tanta gente a La Meridiana per vedere un tennis di alto livello. Prometto che per l’edizione 2024 aumenteremo le tribune e i posti a sedere… In questo momento non nascondo di essere anche un po’ emozionato. Quando abbiamo deciso di passare dal Circuito Itf a quello Atp c’era entusiasmo ma anche un po’ di preoccupazione. Fare un salto di questo tipo era, ed è, molto impegnativo.Ora devo veramente ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno supportato e lo staff che ha lavorato dietro le quinte. Una squadra preparata e con uno spirito propositivo: questi ragazzi hanno ancora una volta dimostrato di tenerci tanto a questo torneo. Grazie veramente."

"Il futuro? Noi sogniamo sempre e non ci poniamo limiti – prosegue il Presidente Fontana – È chiaro che non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Sicuramente visto il successo di quest’anno sono pronto a scommettere che qualcosa in più faremo nei prossimi anni…” “Il Modena Challenger è stata una scommessa vinta – spiega il Direttore del Club La Meridiana Elio Agnoli - Era già da alcuni anni che puntavamo e lavoravamo per prepararci a fare questo upgrade nel Circuito Atp. L’edizione 2023 ha dato soddisfazioni già dai primi giorni: mi riferisco alla presenza di pubblico fin dalle prime partite ed alla qualità delle partite stesse. Possiamo dire di aver intrapreso la strada giusta… Voglio sottolineare che il Memorial Fontana non è solo un torneo. L’organizzazione è fatta da uno staff di soci del club: questo dà un’anima e un valore aggiunto alla manifestazione. Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di migliorarci e di far evolvere il Fontana: se non avessimo avuto il supporto di questo staff meraviglioso oggi non saremmo dove siamo. Una delle cose che ci fanno più piacere è sentire tanti giocatori dire che qui a La Meridiana si sentono come a casa: il merito è dello staff e dei soci del Club."

"Un grazie speciale va ai partner commerciali che ci accompagnano: dal main sponsor Assoservizi Group al super sponsor Ale Spa fino a tutti gli altri – prosegue Agnoli – l’edizione 2024? L’idea era quella di mettere un piede dentro l’Atp e lo abbiamo fatto quest’anno. La macchina organizzativa è molto impegnativa e servono risorse economiche importanti. Come sempre ci muoveremo con cautela e programmazione, ma non è detto che non si possa puntare ancora più in alto”.