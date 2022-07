Tennis: il modenese Franco Fumagalli si aggiudica il Masters Open di Sanremo

Si aggiudica un nuovo trofeo di caratura internazionale il tennista modenese, affiliato al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine, Franco Fumagalli. L’atleta classe 1941, che in primavera si è laureato vicecampione mondiale a squadre e lo scorso anno ha vinto il titolo europeo nella categoria Over 80, stavolta ha compiuto una nuova impresa a Sanremo, dove si è imposto al Masters Open Summer Edition.

Fumagalli ha preso parte a un tabellone in cui erano presenti altri concorrenti ottuagenari provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Germania, Svizzera e Australia. Dopo aver superato il primo turno per qualificazione diretta, ha prima eliminato dal tabellone Diego Zanarini in due set (6-3, 6-2) e a seguire Giancarlo Milesi, suo compagno di nazionale e numero uno del torneo, con il punteggio di 7-5, 6-0. In finale il tennista modenese ha raggiunto il trofeo più ambito sempre vincendo in due set, stavolta contro Paolo Occhipinti (6-2, 6-0), nella sfida disputata ieri, venerdì 15 luglio. In particolare, per Fumagalli il successo in semifinale contro Milesi ha il sapore della rivincita: a maggio al torneo ITF Senior grado 700 di Milano Marittima l’andamento della partita andò nel segno opposto e il tennista modenese dovette accontentarsi della medaglia d’argento.

Buone notizie anche dal settore giovanile del Club La Meridiana. In questi giorni sono infatti arrivati due ottimi piazzamenti al torneo in corso di svolgimento al Tennis Club Muratori di Vignola: Laura Libra si è classificata seconda nella categoria Under 14 femminile, mentre lo stesso piazzamento, ma nella Under 10 maschile, è stato raggiunto da Alessio Pinti.