Tiro con l'arco, Fabia Rovatti è campionessa d'Europa

Una medaglia d'oro a squadre e un quarto posto individuale sono i risultati di assoluto prestigio conseguiti ai Campionati Europei chiusisi sabato 24 febbraio in Croazia da Fabia Rovatti tesserata per la Compagnia Arcieri Terre di Castelli e punta di diamante assoluta della neonata Società.

Da tre anni nel giro della Nazionale, Fabia con la sua dedizione e la sua passione ha confermato, insieme alle sue compagne di squadra Cinzia Noziglia e Alessandra Bigogno, il dominio Azzurro in Europa nell’arco nudo femminile bissando con un perentorio 6-0 a Varaždin ai danni delle sfidanti rumene Bacin, Mogos e Topliceanu l’oro guadagnato in finale nel 2022 agli Europei svoltisi in Slovenia.

Meno fortunata è stata la nostra atleta nel cammino per la medaglia individuale, essendosi trovata la strada sbarrata in semifinale dall’Azzurra Noziglia, fresca detentrice del record mondiale arco nudo femminile e tra le più grandi arciere al mondo. Nella finale per il terzo e quarto posto, poi, Fabia ha dovuto cedere (2-6) dopo un inizio promettente (2-2) all’avversaria francese Andre.

I due Europei vissuti da titolare lasciano a Fabia Rovatti il totale di due ori a squadre e un argento individuale (quest’ultimo, vinto in Slovenia nel 2022 dopo la finale con la Noziglia), oltre a un bagaglio di esperienza e di emozioni incredibile. Alla Compagnia Arcieri Terre di Castelli lasciano la certezza di avere l’onore di annoverare nelle proprie fila una campionessa vera, che non mancherà di dare alla squadra e a tutto il movimento arcieristico emiliano-romagnolo nuove soddisfazioni e sempre più grandi emozioni.