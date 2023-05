A Bologna 10 titoli regionali per la Fratellanza che ospiterà anche il Challenge Assoluto

Periodo particolarmente intenso per l’atletica emiliano romagnola e per la Fratellanza che nell’ultimo weekend ha conquistato vittorie tricolori con i Master, ma anche ai campionati regionali Allievi, Junior e Promesse e non solo. Ad arricchire l’estate gialloblù, inoltre, la notizia ufficializzata oggi che il Campo Comunale di Via Piazza ospiterà anche il Challenge Asssoluto, manifestazione che mette in palio diversi pass per i Campionati Italiani Assoluti.

A Modena il Challenge Assoluto

Sarà Modena ad ospitare l’edizione 2023 del Challenge Assoluto nel weekend dell’8 e 9 luglio. La manifestazione che mette in palio la maggior parte dei posti utili per i prossimi Campionati Italiani Assoluti in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio. Considerata la situazione di calamità che ha colpito la regione Emilia Romagna a seguito della recente alluvione e l’opportunità di contribuire alla ripartenza di quel territorio con un segnale concreto di vicinanza, oltre alla riconosciuta capacità organizzativa della società La Fratellanza 1874, è stata quindi individuata la sede con delibera del Presidente federale, acquisito il parere favorevole dei consiglieri delegati all’area organizzazione sportiva, che verrà ratificata dal Consiglio nella prima riunione utile. L’evento di Modena sarà dunque fondamentale per determinare gli atleti in gara ai Campionati Italiani Assoluti e vedrà partecipare chi ha conseguito o conseguirà in queste settimane i ‘minimi’ prestabiliti.

Allievi, primato e vittoria per Soukhomazov

Bologna ha ospitato la due giorni che metteva in palio i titoli regionali delle categorie Allievi, Junior e Promesse. Partendo proprio dagli Under 18 ha conquistato un podio e ne ha sfiorato un secondo Cesare Taglini piazzandosi terzo negli 800 in 1’58”62 e quarto nei 1500 in 4’19”24. Nei 2000 siepi è terzo anche Gilberto Ibraimo bissando, di fatto, il tempo realizzato all’esordio nella specialità tre settimane fa. In questo caso il portacolori gialloblù è stato circa mezzo secondo più lento chiudendo in 7’01”44. Ottimo quarto posto nell’alto, invece, per un volto nuovo ovvero il classe 2007 Francesco Virdis che si è issato fino alla misura di 1,83 metri sbagliando boi quella di 1,86. Argento, invece, per Samuele Vecchi nell’asta valicando la misura di 3,70 metri. Nel lungo, invece, è settimo Matteo Cocconi con 5,94 metri così come Michael Matullo nel giavellotto con 37,40.

Al femminile manca il podio per tre centesimi Chiara Cappi, quarta nei 100 con 12”48. Quinta, invece, Aurora Gambetta nei 3000 metri piani chiusi in 11’40”22. Vince e festeggia il nuovo personale, nonostante oltre 2 m/s di vento contrario, Alessia Soukhomazov nei 100 ostacoli chiusi in 14”84, mentre nei salti chiude davanti a tutti la gara di alto Bheatrisha Purboo con la misura di 1,53 metri. Infine i lanci con il quarto posto di Agata Baldini nel peso con 11,82 metri e le staffette con il secondo della 4x100 formata da Sara Poletti, Chiara Cappi, Sofia Laura Brighi e Alessia Soukhomazov che ha chiuso la propria fatica in 49”90.

Junior, Orsini e Tognoli sugli scudi

Tra gli Junior Mattia Cremaschi deve accontentarsi del quarto posto nei 100 in 11”24 e del nono nei 200 in 23”20 che rappresenta anche il nuovo personale sulla distanza. Quinto in 1’59”27 è Luca Brandoli sugli 800, mentre Matteo Costa chiude alle spalle dell’imprendibile Abrham Asado i 3000 in 8’49”67. Sulla stessa distanza in gara anche Leonardo Di Niso quinto in 9’08”81.

Al femminile secondo e quarto posto per la Fratellanza sui 3000 metri con Alice Alessandri in 10’27”80 e Lisa Melli Santunione in 11’49”68. Vince come da pronostico la gara di asta, invece, Asia Tognoli che si ferma con tre errori a 3,65 metri ovvero una misura che gli sarebbe valsa l’ennesimo nuovo personale per cinque centimetri. Nei lanci quinto posto per Erica Dotti nel disco con 27,55 metri e per Arianna Cavicchioli nel martello con 34,72. Primo posto, infine, nella marcia per Elena Orsini con 30’19”78 sui 5000 metri da percorrere.

Promesse, rientro con vittoria per Frattini

A chiudere il programma le Promesse con il secondo posto di Riccardo Valentini in 11”01 nei 100 con forte vento contrario. Stesso piazzamento per lui anche sui 200 in 22”27 e quinto posto per il compagno Niccolò Cavicchioli in 22”75. Ottima gara e secondo posto anche per Marlon Bettuzzi negli 800 chiusi in 1’55”78, mentre è terzo Marco Vezzelli nei 1500 in 4’29”42. Seconda miglior prestazione personale di sempre e vittoria, invece, per Gian Marco Ronchetti nei 3000 siepi con il tempo di 9’28”94. Davanti a tutti anche lo specialista delle multiple Yoro Menghi nell’asta con 4 metri. Nei lanci rientra dopo quasi due anni di stop e due operazioni al gomito Giovanni Frattini che batte tutti nel giavellotto con 66,86 metri. Alle sue spalle con 49,98 lo stesso Menghi che è secondo come Matteo Storti nel disco con 46,04 metri. Quinto, invece, Francesco Attanasio nel martello con 33,38.

Al femminile si impongono, invece, Martina Cornia in 4’44”23 sui 1500 metri e Francesca Badiali in 11’33”17 nei 3000 siepi. Secondo posto nel giro di pista con ostacoli per Lisa Martignani in 1’02”05, mentre nei lanci è d’oro anche Lucy Omovbe che vince la gara del peso con 12,43 metri.