Tokyo, Paltrinieri sfiora la medaglia nei 1.500: "Ho fatto il massimo"

Gregorio Paltrinieri è quarto nei 1500 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro ha nuotato in 14'45"01. Oro allo statunitense Robert Finke.

"Oggi non ne avevo per stare con loro, ci ho provato in tutti i modi, è stato difficile. Ho provato anche a riprenderli a un certo punto, dopo che avevo capito che la gara stava prendendo una brutta piega, perché io ero al massimo dall'inizio. Complimenti a loro, se la sono proprio meritata oggi", ha commentato il nuotatore carpigiano.

"Un po' mi dispiace vedere andare via così il titolo, ma da una parte non ci posso fare niente per non essere arrivato qui bene, dall'altra non mi posso recriminare niente perché ho fatto il massimo in gara - ha aggiunto - Di solito la parte centrale è il mio forte mentre oggi sputavo sangue per stare con loro".

Ora ultime fatiche in acque libere. La 10 km "sarà difficile, cercherò di riposare il più possibile e di essere pronto. Anche oggi mentalmente ero carico, l'atteggiamento sarà lo stesso. Sono qua, la voglio fare e la farò, io sono guarito e non ho nulla da perdere. Proverò a dare il massimo".