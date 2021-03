Torino Sassuolo 3 - 2, pagelle | Bene Berardi e Consigli, male tutti nel finale

Doppietta per Berardi che appare in grandissima forma; ottimo il lavoro di Consigli, bombardato dagli attaccanti del Torino

Ecco le pagelle di Torino Sassuolo 3-2.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6, Lyanco 6.5, Bremer 6 (56′ Gojak 6.5); Ansaldi 6.5, Lukic 6.5 (45′ Verdi 6), Mandragora 7, Rincon 6 (71′ Zaza 7.5), Murru 6 (45′ Vojvoda 6); Sanabria 6.5, Belotti 6 (86′ Bonazzoli s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6.5, Marlon 5.5, Ferrari 5, Rogerio 5.5; Obiang 6.5, Magnanelli 6.5 (61′ Locatelli 5.5); Berardi 7.5 (74′ Peluso 5.5), Defrel 6 (60′ Traorè s.v.), Djuricic 5.5 (61′ Boga s.v.); Caputo 5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Grande giornata per il numero 25 neroverde che sblocca il risultato dopo appena sei minuti costringendo gli avversari a rincorrere fin dai primi minuti, poi a pochi minuti dalla fine del primo tempo raddoppia con una prodezza. Sempre grande fantasia e visione di gioco per Berardi che si conferma uno dei maggiori punti di forza di questo Sassuolo. Da quando viene sostituito la squadra cambia completamente, si abbassa troppo e prende due reti.

CONSIGLI 7.5 - Incubo vero per il Torino che ci prova in tutti i modi, ma trova sempre lui a sbarrare la porta. Effettua una quantità impressionante di parate, tante anche difficili. Dà grande sicurezza alla squadra. Non può fare niente sui gol di Zaza e Mandragora.