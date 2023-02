Torna la manifestazione de "La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena" per la sua 35esima edizione

Due edizioni cancellate a causa del Covid poi il ritorno, seppur in maniera atipica all’aperto e con un numero ridotto di partecipanti. Ora, però, è tempo di una ripartenza in grande stile anche per ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’, storica gara sui 60 metri piani che coinvolge gli istituti scolastici cittadini e più in particolare gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie oltre a quelli dei primi due anni di scuole superiori. La pista Indoor del campo di atletica di via Piazza tornerà così ad animarsi domani e giovedì per l’evento organizzato come sempre dalla Fratellanza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’ raggiunge così la sua 35esima edizione confermandosi uno dei punti di riferimento nei rapporti fra il mondo scolastico e quello sportivo, in particolar modo legato all’atletica. Non cambia la formula storica della manifestazione, ogni istituto può schierare un massimo di otto atleti e di questi i migliori cinque contribuiranno a portare punti per la classifica a squadre.

“E’ una corsa molto semplice che coinvolge tutte le scuole del comune di Modena – racconta il padre storico di questa gara, Gianni Ferraguti –. Possono partecipare anche ragazzi che praticano discipline diverse dall’atletica, anzi per noi è bello veder correre persone che giocano a calcio, pallavolo, basket ed hanno la possibilità di confrontarsi in un 60 metri con tutti. Ci interessa molto vedere facce nuove e dare opportunità a tutti i ragazzi di conoscere il campo scuola, una struttura magnifica che abbiamo qua a Modena e da sfruttare nei modi migliori possibili. Tra i vincitori storici ci sono persone che hanno poi fatto altre professioni nella vita, ma qualcuno è arrivato anche alle Olimpiadi. Raphaela Lukudo è entrata per la prima volta al campo scuola per questa manifestazione poi c’è Giancarla Marinelli, tuttora detentrice del primato con cronometraggio manuale, che in carriera ha collezionato medaglie in maglia azzurra a livello europeo, ma anche finali olimpiche con la staffetta”.

A presentare l’edizione 2023 anche Elena Barbieri, Responsabile Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale: “Per noi questo evento è molto importante perché rappresenta una delle iniziative collaterali ai campionati studenteschi. In questo momento scuole, studenti, insegnanti hanno tanta voglia di riprendere la normalità perduta quindi c’è sempre grande entusiasmo e grandissima adesione in questo tipo di manifestazioni. E’ un’occasione per tutti di cimentarsi con le proprie potenzialità e quindi un’occasione molto attesa da parte di tutti i ragazzi. Tra l’altro colgo l’occasione per ricordare che le squadre dell’Istituto Montecuccoli di Pavullo e del San Carlo di Modena si sono qualificate anche per la Finale Nazionale dei campionati studenteschi di corsa campestre che si svolgerà a Caorle a fine marzo”.

Il programma prevede nella giornata di domani, a partire dalle ore 10, le batterie riservate agli studenti delle scuole medie per poi arrivare alle ore 11.45 alle finali, mentre giovedì con i medesimi orari saranno protagoniste le scuole superiori.